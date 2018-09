'No es el muro de Trump, es una valla que ya estaba prevista'

“Es chocante ver en la frontera construcciones como la valla que comenzó a instalarse entre El Paso y Ciudad Juárez, por el simbolismo anti migrante que refleja en medio del discurso xenofóbico de Donald Trump, declaró el profesor e investigador del Colegio de Chihuahua (Colech), Rodolfo Rubio Salas.Indicó que la nueva estructura divide de forma física a un par de comunidades, la juarense y la paseña, que están hermanadas y tienen una historia común.Sin embargo consideró que esta política de cercar la frontera ha sido constante de los presidentes estadounidenses aunque no hayan tenido discursos agresivos como el que usa en la actualidad Trump.Además, quienes estudian los flujos de migrantes en la frontera saben que este tipo de estrategias podrán frenarlos donde se edifican muros, pero sólo provocan que se vayan a buscar otros lugares por donde poder transitar hacia territorio estadounidense.En la página de Seguridad Interior (Homeland Security) de Estados Unidos www.dhs.gov se informa que la construcción del muro fronterizo ordenado por el presidente Donald Trump ya está en marcha.Se da a conocer que el Congreso de ese país asignó para el año fiscal 2017 la cantidad de 341 millones de dólares (6 mil 308 millones 500 mil pesos), mientras que para el 2018 autorizó 1.375 billones de dólares (25 mil 437 millones 500 mil pesos), un total de 1.716 billones de dólares (31 mil 746 millones de pesos).Con ese dinero se están construyendo 140 millas (225.308 kilómetros) de muro, se indica. Para el año fiscal 2019 se solicitaron fondos para extender el muro otras 65 millas (104.607 kilómetros).En el área de El Paso, se especifica, se espera terminar el reemplazo de la valla fronteriza, que se ubica al poniente de Ciudad Juárez, en un tramo de 20 millas (32.18 kilómetros) para marzo del 2019.Se informa que la construcción que inició el miércoles pasado, a la altura del puente internacional de la avenida Lerdo hacia el oriente, tendrá una longitud de 4 millas (6.43 kilómetros).Para Rubio Salas, y para los mexicanos, esa estructura “nos sigue pareciendo chocante, ver estas construcciones, el simbolismo que representa en ciudades que tienen una historia común juntas, que están hermanadas”.Mencionó que la edificación de ese muro ya estaba programada antes de Trump, más allá de la era actual, por lo que esa construcción se hubiera hecho aun cuando otra persona fuera el presidente de esa nación.“Estamos en este escenario en el que tiene mucha repercusión el discurso de Trump, su posición xenófoba, en contra de la migración, entonces le damos una dimensión distinta”, declaró.El profesor e investigador mencionó que los muros se comenzaron de construir hace poco más de 25 años y la parte que se levanta ahora era predecible.Sin embargo, ese tipo de hechos seguirán pareciendo que no corresponden con la realidad que los mexicanos quieren, pero que forma parte de una historia y de un proyecto que en la actualidad quizá tenga elementos distintivos a partir del discurso de Donald Trump.Comentó que quienes estudian estos procesos han visto que los muros comenzaron a construirse a principio de los 90 en zonas urbanas donde se comparten comunidades, como en San Diego-Tijuana, los dos Nogales y Juárez-El Paso.“Cuando se comenzó a construir y se le dio continuidad, incluso eran presidentes de Estados Unidos que no tenían un discurso agresivo sobre la migración, pero forma parte de una política migratoria”, dijo.Su hipótesis es que con Trump o sin Trump, la valla fronteriza habría sido reforzada.Incluso como la están construyendo no corresponde al tipo de muro concebido por el presidente de Estados Unidos, es similar a lo que se hizo en tiempos anteriores sin que refleje la nueva visión.Los prototipos que se presentaron para el proyecto de Trump no se parecen a lo que están edificando en El Paso.Recordó que el año pasado se convocó a que empresas presentaran versiones diferentes y hubo hasta vallas inteligentes que tenían la capacidad para detectar la presencia cercana de personas.“Los que hemos estudiado la construcción de los muros sabemos que si bien frena la entrada de personas por la zona donde se construye, eso no significa que no decidan entrar por otro punto”, mencionó.Ese lugar con mayor resguardo ya no lo contemplan como punto de cruce por diferentes circunstancias, la dificultad que representa, la altura de la estructura o porque del otro lado hay personal vigilando de forma muy cercana.“Frena la entrada en ese sitio pero más bien desvía los flujos de migrantes, es algo que vemos desde hace 20 o 25 años. Es como repetir argumentos que los estudios y la estadística de la migración han probado que no es cierto”, concluyó.