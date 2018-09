Caen empleados de banco por presunto autorrobo

Ciudad Juárez— En dos intervenciones, elementos de la Policía municipal arrestaron a tres empleados del Banco Azteca por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que en la primera intervención se efectuó luego de que agentes municipales atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron un robo en el cruce de las calles Paseo de la Patria y Mar del Sur, en la colonia Parajes del Sur.La corporación informó que cuando los agentes arribaron al lugar del reporte se entrevistaron con el quejoso, quien se identificó como cobrador de la institución bancaria denominada “Banco Azteca”, denunciando que dos hombres armados lo habían despojado de una tableta electrónica, dos impresoras portátiles y cinco mil pesos, dinero de la cobranza.Señaló que al ser entrevistado y al solicitarle más datos de sus agresores, este comenzó a comportarse de manera nerviosa, contradiciéndose en todo lo que contestaba, además de agredir verbalmente a los agentes por los cuestionamientos que se le hacían, siendo en ese momento en que llegó una mujer a bordo de un vehículo de la marca Saturn, color azul, modelo antiguo, misma que trató de llevarse a su esposo a la fuerza, agrediendo a los oficiales, motivo por el cual la aseguraron y al realizarle una inspección preventiva a dicho vehículo localizaron una tableta electrónica de la marca iPad, dos impresoras portátiles y la cantidad de cinco mil pesos, así como documentación de la empresa afectada.En el segundo hecho, policías municipales atendieron una denuncia al número de emergencia 911, donde reportaron un robo con violencia en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Fundadores, de la colonia Parajes del Sol.Informó que al entrevistarse con las supuestas víctimas, manifestaron que dos hombres a bordo de una camioneta les habían cerrado el paso, impactando la motocicleta en la que ellos se transportaban, para luego despojarlos de un teléfono celular, dos tabletas electrónicas y 5 mil 900 pesos, propiedad de la empresa bancaria.Señaló que al solicitarles características de sus agresores, comenzaron a comportarse de manera agresiva, manifestando a los agentes que les dieran el folio de la denuncia y que se retiraran ya que no iban a resolver nada.Sin embargo, al realizar una inspección a la motocicleta, la cual no presentaba ningún daño por el supuesto impacto que recibieron al momento del robo, localizaron debajo del asiento un teléfono celular y 5 mil 900 pesos.Agregó que al inspeccionar el lugar se encontró oculta entre los matorrales una bolsa de color negro que contenía en su interior dos tabletas electrónicas propiedad de “Banco Azteca”, procediendo al arresto de Eduardo Alonso D. M. de 25 años y Jorge Isidro C. C. de 21 años.Ambos, junto a Zulema S. B. de 33 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares; asimismo, dicha autoridad se encargará de investigar su participación en el delito de robo.

