Dudan de ahorro con paneles solares

Ciudad Juárez— Los pobladores de la colonia Lomas de Poleo dijeron desconocer si los paneles solares que les instalaron hace 5 años continúan funcionando, porque desde hace un tiempo notaron que el ahorro no se ve reflejado en su recibo.La obtención de los paneles fue mediante el Programa de Celdas Solares, por parte del Gobierno federal en coordinación con el municipal, en la colonia antes mencionada y en la Juanita Luna.Con la instalación se beneficiaron 300 familias, 50 de Lomas de Poleo, y 250 de la Juanita Luna, y el ahorro sería del 40 por ciento de la energía que consumen en los hogares.Archivos periodísticos señalan que cada celda tuvo un costo de aproximadamente 40 mil pesos, y la inversión para la implementación de este programa asciende a 12 millones de pesos.El Fondo federal de Infraestructura Social Municipal (FISM), invirtió 9 millones 743 mil 514 pesos, señalaron datos periodísticos.Aurora Temix tiene viviendo 9 años en la colonia Lomas de Poleo, y antes de que tuviera el sistema le llegaban alrededor de 300 pesos de luz, y en verano cuando utiliza el aire acondicionado llegó a pagar 600 pesos, pero últimamente ha pagado hasta mil 300 pesos.Dijo que a pesar de que estaba muy contenta por la ayuda que le dieron, ahora, le afecta de manera económica la cantidad que tuvo que pagar.Aurora comentó que no tiene gran cantidad de aparatos que consuman luz, como para que le llegue esa cantidad. Ella vive en dos habitaciones y cuenta con una lavadora, un aire acondicionado y una televisión.De acuerdo con la entrevistada, cuando se instalaron los paneles solares les dijeron que se les daría la información para conocer el funcionamiento del sistema, sin embargo, pasó el tiempo y aún desconocen sobre el tema.Lorena Zamarripa, dijo que ella no ha notado el ahorro de energía porque siempre ha pagado la misma cantidad en los recibos.“Siempre he pagado lo mismo, como 400, el mes pasado pagamos casi 600, yo no le veo la diferencia”, añadió.Comentó que tienen dos habitaciones en donde viven dos personas y sólo utilizan un aire, televisión y refrigerador.María Osorio tiene viviendo 6 años en la colonia, comentó que cuando no tenían celdas pagaba 600 pesos, y ahora desembolsa alrededor de 400 pesos, por lo que no le ve la utilidad a tener es sistema.“Eso quiero ir a ver lo de la luz, porqué me está llegando así, si supuestamente tiene paneles debe de llegar menos”, comentó Osorio.• Se instalaron hace 5 años• 300 familias beneficiadas• Colonias Lomas de Poleo y Juanita Luna• Inversión federal de 9.7 mdp• Cada celda costó 40 mp