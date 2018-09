Van al rescate del Chami moribundo

Ciudad Juárez— Falta de baños y mantenimiento, árboles secos y otros que no son especies propias de la región, exceso de zonas para vehículos, tiraderos de escombros y basura, así como la privatización del área, fueron algunos de los resultados que arrojó un estudio del parque del Chamizal.Como parte del proyecto “¡Salvemos al Chamizal!” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), se realizó un estudio que reveló que las 333 hectáreas están fragmentadas. Hay áreas privatizadas que no puede visitar la ciudadanía, y el mantenimiento que recibe no es el mismo en todas las áreas.El Chamizal abarca ICSA, la Aduana, el estadio Benito Juárez, el pulmón (arboleda), la equis, el parque extremo y los hoyos, aunque la ciudadanía únicamente lo relaciona con el área donde están los árboles.El estudio estuvo a cargo de la consultoría Acur de Guadalajara, cuyo equipo llegó a trabajar en esta frontera por espacio de cuatro meses.Otro de los resultados de la investigación fue que la parte del pulmón cuenta con 14 mil 209 árboles de 50 especies, de las que un gran número no son propias de la región.De esa cantidad de árboles, algunos no cumplen su función, mientras que otros están muertos y representan un riesgo para la comunidad debido a que podrían caerse.En el tema de movilidad y accesibilidad, el estudio arrojó que la mayoría de las personas llega en automóvil, pues las vialidades alrededor y dentro de la arboleda están diseñadas para éstos y no para los peatones ni ciclistas.De las 333 hectáreas, 70 están destinadas para el uso de vehículos, entre estacionamientos y vialidades.Los vecinos del área no pueden llegar caminado debido a que existen varias partes enrejadas. El único espacio libre es el pulmón.Quienes más visitan el parque son personas que viven en colonias del poniente de Juárez, por lo que para llegar a él es necesario hacer uso de vehículos, mientras que un 13 por ciento viene de otras ciudades, principalmente de El Paso.Una encuesta a mil 950 personas arrojó además que las familias únicamente visitan el parque los fines de semana, mientras que estudiantes y trabajadores acuden los días hábiles.Las personas refirieron que existe una necesidad urgente de sanitarios y mobiliario como mesas, bancas, sombras y hasta asadores, además de instalaciones hídricas como bebederos.También es necesario que en el área del pulmón se le dé un mayor mantenimiento y regar más los árboles.El Chamizal cuenta con suficiente cobertura de alumbrado público, pero no todas las luminarias están en funcionamiento.Salvador Barragán Flores, delegado local de la Sedue, dijo que el objetivo de este estudio era identificar los problemas y presentar un diagnóstico sobre el área para trabajar en el Plan Maestro que el Gobierno del Estado tiene para eE Chamizal.Ayer se presentó a la ciudadanía y expertos este documento para formar mesas de trabajo y escuchar distintos puntos de vista para una solución integral de problemas.“Lo que pretendemos es retroalimentar el diagnóstico urbano-ambiental y construir propuestas para recuperar el parque”, señaló el funcionario.• Áreas privatizadas• Demasiado estacionamiento• Tiradero de escombros y basura• Árboles secos• Zonas áridas