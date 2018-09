El costo de cada vialeta vertical que se instaló en el puente internacional Paso del Norte para delimitar la Ready Lane, fue de 14 mil 877 pesos; en total se colocaron 107 del lado mexicano.Las obras fueron supervisadas ayer por los regidores integrantes de la comisión de Planeación del Desarrollo Municipal.El titular del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, Gustavo Elizondo Aguilar, afirmó que el costo de esa obra fue de un millón 591 mil 839 pesos, incluido IVA.Agregó que esa fue la cotización más baja que recibieron, pues se presentaron tres propuestas, una 100 mil pesos arriba de lo que se pagó, y otra de casi 3 millones de pesos.Afirmó que las vialetas las trajeron de Florida y el precio incluye la importación.El concepto de pago, que se hizo en dos partes, a Productos y Equipos Internacionales USAMEX, fue por la instalación de 107 delineadores con base de 36 pulgadas.Incluye paleta reflejante color blanco, marca QWICK KURB, con sus respectivos accesorios de anclaje, de acuerdo con las facturas de compra a la que El Diario tuvo acceso.Los regidores integrantes de la comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, visitaron ayer la obra que se terminó de instalar hace una semana.“Es muy importante, porque ya también va a evitar mucho conflicto con la gente a la hora de quererse meter a la línea que no le corresponde”, manifestó la edil coordinadora de la comisión, Jaqueline Armendáriz Martínez.Los vialetones se instalaron para delimitar las líneas sobre el cuerpo del puente, después de las casetas de cobro hasta la línea de Estados Unidos.La Ready Lane se encuentra sobre los dos últimos carriles de la izquierda de la estructura.“Al menos sí hay más orden, la gente ya no se cambia de línea, ya no genera ese conflicto, que ese era el propósito principal, se daban esos pleitos que afortunadamente no pasó a mayores, y sí vemos que sí va a servir”, manifestó la regidora.Agregó que la obra se sugerirá también en el puente Córdova-Américas, o en el Libre, donde se necesitan 150 delineadores, aproximadamente.“Aquí el Fideicomiso no puede hacer esa erogación porque no le compete el puente Libre, pero si lo autoriza el Comité Técnico del Fideicomiso, ya se podría hacer”, manifestó.Además de Armendáriz, asistieron representantes de la Sindicatura Municipal, los regidores José Ubaldo Solís, Enrique Torres Valadez, René Carrasco Rojo, Silvia Sánchez Márquez, Luz Esquivel Sáenz y Olivia Bonilla Soto.El recorrido se realizó por la mañana, y también acudieron directivos del Fideicomiso de Puentes.

