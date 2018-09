Ciudad Juárez— Tres hombres presuntamente detenidos en poder de un fusil de asalto y 3.66 gramos de cristal, ayer fueron puestos a disposición de un Tribunal de Control que les permitió enfrentar el proceso penal en libertad debido a que el Ministerio Público (MP) sólo presentó cargos por el delito de narcomenudeo.Iván Venegas Contreras, Antonio Collazo Mendoza y Madiel Pinto Gómez aseguraron ser inocentes, al llorar de desesperación el último de ellos afirmó “todo es falso” y pidió rendir declaración ante la jueza de Control pero después de hablar en privado con su abogado se tranquilizó y guardó silencio ante la acusación.Al solicitar que se declarara de legal la detención, un agente del Ministerio Público (MP) le narró a la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales que el martes pasado aproximadamente a las 20:20 horas elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recibieron una llamada del radio operador diciéndoles que en la avenida Manuel Gómez Morín y calle Del Estanque se reportaba la presencia de varios hombres armados a bordo de una camioneta Nissan Titan blanca.Los policías estatales se trasladaron al lugar y sobre el bulevar Manuel Gómez Morín observaron una camioneta con matrículas ZUF-6177 fronterizas que era guiada a exceso de velocidad, por lo que los elementos les marcaron el alto y los sometieron a una revisión física.Uno de los elementos se asomó a la camioneta y debajo del asiento trasero al parecer observó un fusil negro multicalibre con número de serie en terminación 6170, por lo que los policías realizaron una inspección más exhaustiva y en la guantera presuntamente hallaron una bolsa conteniendo un polvo granulado que resultó ser metanfetaminas o mejor conocido como cristal que dio un peso de 3.66 gramos.La jueza declaró legal la detención y aunque el agente del MP le solicitó la prisión preventiva se negó a imponerla ante los argumentos de los abogados defensores quienes evidenciaron que la acusación presentada ante el Tribunal sólo fue por delitos contra la salud —un ilícito menor que admite salidas alternas al proceso— y no presentó cargos en lo que corresponde al arma.Además la defensa señaló que el ilícito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión simple no lleva aparejada la prisión preventiva.Al final la jueza ordenó la libertad de los tres sospechosos y como cautelar les impuso la obligación de acudir a firmar cada mes. También fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el siguiente miércoles a las 12:00 horas.

