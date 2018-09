El muro que parte a las ciudades hermanas

Ciudad Juárez— Metro a metro, la estructura fronteriza que construye el Gobierno federal de Estados Unidos en el área central de El Paso, identificada como “el muro de Trump”, avanza desde la parte baja del puente Reforma hacia el oriente.Su construcción comenzó el miércoles pasado justo debajo del puente internacional de la avenida Lerdo.En ese lugar es donde, al menos dos veces por año, familias separadas por la frontera aprovechan en una especie de ‘tregua migratoria’ y se abrazan bajo la vigilancia de la Patrulla Fronteriza.Donde antes se daba esa convivencia entre dos ciudades hermanas, ahora se levanta una valla de 5.5 metros de altura, capricho del presidente Donald Trump.Para ayer al mediodía su longitud rebasaba ya los 100 metros, se observó durante un recorrido que se realizó ayer por el área.A pesar que del lado estadounidense se concentran obreros, maquinaria pesada y unidades de la Patrulla Fronteriza la cerca, de 5.5 metros de altura y formada por cilindros con una placa que remata en la parte superior, se confunde con los vagones del tren que presentan la misma tonalidad ocre y gris, por lo que es difícil distinguir para las personas que desarrollan sus actividades cotidianas del lado mexicano.Tal como anunció Aaron Hull, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector El Paso la semana pasada los trabajos forman parte del aseguramiento de la frontera como se realiza en otros puntos a lo largo de la línea divisoria entre Estados Unidos-México.“El nuevo muro será más duradero y por lo tanto más efectivo para evitar la entrada de personas indocumentadas”, dijo Hull a los reporteros concentrados en el punto donde iniciarían las obras.Ayer jueves, la constructora encargada de la edificación del muro empezó a descargar toneladas de materiales, como tubulares de acero, cemento, piedra y arena.Debajo del puente de la Stanton los trabajadores comenzaron a levantar los bolardos: las polémicas estructuras de acero que antes eran llamadas “cercas” (“fences”, en inglés) por la Border Patrol y que ahora, bajo la administración Trump pasaron a considerarse “muro” (“Wall”, en inglés). Cuestión de significados: de cualquier forma fracturan la hermandad entre ambas urbes.Al hacerles notar que “el muro de Trump” comenzó su edificación, la indignación brota entre los entrevistados.“Odio el muro”, comentó con tono fuerte Bobby Gutiérrez, un veterano del ejército de Estados Unidos que mostró sus brazos cuando afirmó que él peleó por ese país, pero su piel tiene el mismo color que la de Cuauhtémoc.Habla español, pero su tono delata que es “gringo”. Su simpatía, sin embargo, está con los mexicanos.El sargento de batería, que se mantuvo en las fuerzas militares por 30 años, indicó que el gobierno de Estados Unidos tuvo conflictos más fuertes en otras partes del mundo, como Vietnam o Beirut, donde utilizó tecnología para enfrentar a sus enemigos y no construyó muros, entonces cuestionó porqué levanta esa estructura aquí, frente a vecinos amistosos.Aun con el uso de sofisticados aparatos, ese país no pudo controlar las situaciones que enfrentó en otros sitios, así que Gutiérrez consideró que el muro que se levanta en la frontera con México tampoco resultará efectivo.Mientras señalaba la barrera de metal, que apenas se distingue porque se mimetiza con los carros del ferrocarril que transita paralelo al limítrofe entre los dos países, criticó que se imponga una medida tan agresiva con un pueblo tan cercano como el de México.“¿Por qué hacen eso aquí, por qué a los mexicanos? No es justo”, comentó.Felipe Sorín, un argentino que ayer caminaba sobre la avenida Heroico Colegio Militar frente a donde se construye la valla y que viaja muy seguido a Ciudad Juárez por motivos de trabajo, comentó que aunque el fenómeno de la separación fronteriza promovida por gobiernos es algo común en todo el mundo, la que realiza Estados Unidos con México es la más conocida por la dimensión del limítrofe.Circunstancias similares a la política exterior de Trump se presentan no sólo aquí, sino en varias partes, como en Argentina y Chile o en la triple frontera que forman Argentina, Paraguay y Brasil, declaró.“Donde quiera que haya una actitud divisoria, que busque la separación, se generan problemas”, consideró.Sin embargo, previó que en fechas recientes la relación entre los gobiernos de México y de Estados Unidos tiende a mejorar, lo que es un factor importante en medio de la controversia que genera la política fronteriza de Trump.Además, habrá que esperar a que comience a trabajar la nueva administración federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, para que se genere una nueva relación entre los mandatarios para negociar asuntos como la migración y la relación bifronteriza.Antonio Sánchez, ciudadano mexicano, indicó que desconocía que se haya comenzado a reforzar la valla fronteriza, pero que era algo de esperarse debido a la política antimexicana que muestra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.“Ya sabemos que no nos quiere, pero no hay ningún muro que separe, siempre habrá alguna u otra forma para cruzar”, indicó.Aunque levante el muro, comentó, la gente va a buscar la forma de llegar al otro lado de la frontera porque es algo que las personas necesitan hacer por muchas razones.Cada vez que los estadounidenses implementan alguna forma de obstruir el paso de personas indocumentadas, también surgen nuevas estrategias para traspasar la frontera.“Ya lo hemos visto antes y lo volveremos a ver, es algo que nunca se terminará”, dijo. (Martín Orquiz / El Diario / Con información de Jaime Torres / El Diario de El Paso)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.