Ciudad Juárez.- En previsión de un eventual aumento en la tarifa de transporte público, el Gobierno del Estado reportó estar vísperas de organizar operativos para regular unidades anteriores al año 1999, dio a conocer David Holguín Baca, titular de la Dirección General de Transporte en el Estado.Con antelación a los operativos, dentro de tres semanas dicha dependencia realizará mesas de trabajo en las que asistirán autoridades y concesionarios para acordar una fecha de inicio, así como estrategias para que las inspecciones y decomisos no afecten los traslados de la población.“Ya tenemos algunas unidades detenidas (qué atienden principalmente la periferia) pero no lo hemos implementado aún como un operativo. Sin embargo, tenemos programadas reuniones de trabajo. Este fin de semana empiezan en Chihuahua, y en tres semanas iniciarán aquí en Ciudad Juárez. Será en ese momento cuando se definan concretamente los operativos”, mencionó Holguín Baca.“Este proyecto de decomisos se tiene que dar fragmentado para no afectar. No podemos indiscriminadamente implementar operativos (…) En estas mesas de trabajo van a participar absolutamente todos los concesionarios de transporte urbano y colectivo, y posteriormente se podrán implementar mesas de trabajo con el gremio de taxistas. Se ha invitado a algunos legisladores para que acudan, una muy interesada es la diputada Rocío Reza. Ya nos confirmó que asistirá”, agregó.Asimismo, el funcionario admitió que con estas acciones se estaría preparando el terreno para un aumento en la tarifa que manejan las unidades de transporte público.“Es un tema, definitivamente es un tema. La demanda de los concesionarios es constante. Cada vez demandan más y más la cuestión del aumento en la tarifa. Sí se tiene contemplado. Sin embargo, la instrucción precisa del secretario General de Gobierno es avanzar en los temas fundamentales que realmente demanda la ciudadanía para otorgar este aumento en la tarifa”, comentó.Dijo: “Lo que nosotros necesitamos es que resuelvan ellos el problema de la renovación de la flota para entonces sí tener nosotros una justificación total y absoluta ante la ciudadanía de que se hizo un aumento en la tarifa (…) Es un 15 por ciento del parque de transporte el que es necesario retirar. Sin embargo, este parque representa a mucha población”.A su vez refirió que será un compromiso la renovación de por lo menos el 15 por ciento la flota en los próximos tres meses. A la par, el funcionario no quiso especificar el total de unidades de la ciudad “por temor a equivocarse en la cifra”. No obstante, mencionó que de no ser posible la regularización de las unidades en dicha temporalidad, se tendrían que tomar decisiones “más drásticas”.

