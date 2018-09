Cumple su sueño, se gradúa de licenciatura vestido de Spiderman

Galería

Ciudad Juárez— Una de las principales metas de todo adolescente es graduarse de la universidad y obtener su titulo profesional, pero cada persona tiene una visión diferente de cómo quiere que transcurra ese momento. Ese fue el caso de Hiram Yahir Salas de 21 años, quien este jueves culminó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).La ceremonia transcurría con normalidad y sin novedad alguna, los alumnos pasaban por su reconocimiento y las familias gozaban del momento; pero la formalidad terminó cuando tocó el turno a la carrera de Derecho e Hiram hizo su aparición despojándose sorpresivamente de la tradicional toga y quedando caracterizado del personaje de comic’s ‘Spiderman’.Disfrazado del Hombre Araña pasó al presídium y saludó de mano a cada una de las autoridades escolares que ahí se encontraban, al finalizar el recorrido, bajó del templete y observó como todos los presentes en el Gimnasio Universitario gritaron y aplaudieron su aventura. El ‘abogado araña’ agradeció el gesto lanzando besos al público.En entrevista para El Diario, Hiram señaló que realizó ese acto ya que siempre fue su sueño graduarse vestido del Hombre Araña y aparte de eso quería cambiar ideas y estereotipos de los profesionistas y estudiantes de Derecho, los cuales tienen la idea de ser unas personas muy cuadradas.Salas comentó que en ese momento no contaba con la solvencia económica para cumplir su sueño, sin embargo, fue su madre quien le brindó todo el apoyo para que comprara el disfraz y así pudiera lograr tener el momento que siempre visualizó en su mente.Invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para lograr que el vestuario quedara lo más parecido al personaje, incluso cuenta que tuvo que confeccionar varias partes para lograr el objetivo final.Se llegó el tan esperado día de la ceremonia y se topó con muchas trabas, ya que él sabía que le negarían el acceso si utilizaba el vestuario, más su lucha no quedó ahí y llegó con vestimenta formal como todos sus compañeros, pero con una sorpresa bajo su toga.A Yahir le sorprendió el rechazo de sus compañeros quienes con críticas trataron de impedir que cumpliera su sueño, pero también se asombró de que algunos a quienes ni siquiera les hablaba les mostraran su apoyo.Sentado en su silla esperó el turno en que su carrera pasaría por los reconocimientos, en ese momento, cuando sus demás compañeros se ponían de pie para recorrer el camino al templete, Hiram, como todo un superhéroe, se cambió rápidamente y se unió a la fila.Comenta que batalló para ponerse el disfraz y ante la negativa de sus compañeros por auxiliarlo, una señora del público le ayudó a subir los cierres para que el ‘abogado araña’ estuviera listo para su gran momento.En cuanto escuchó su nombre se quitó la toga y sólo se quedó con el birrete, la gente sorprendida gritó y aplaudió su acción, mas no fue así con los directivos, quienes con cara de desconcierto se limitaban a darle un saludo apurado para que ese momento terminara.“Ninguna de las autoridades me dijo algo, sólo me veían con cara de descontento, es más, no recuerdo si el rector me brindó algunas palabras, sólo se que le saqué una sonrisa”, dijo en la entrevista.Al terminar su odisea se paró frente a los directivos y con besos agradeció todos las muestras de apoyo del público que ahí estaba presente.Mas no fue todo, también traía una cartulina en la cual escribió una dedicatoria para su madre en la cual le agradecía todo lo que ha hecho por él y le ha enseñado, “Para el amor de mi vida, mamá”, pero este punto no tuvo éxito ya que todos los guardias y organizadores se lo prohibieron y lo apuraban a pasar.Hiram cuenta que el cumplir su sueño ha tenido un alcance que jamás imaginó, ya que en redes sociales se han difundido fotos de él, además de que personas que no conoce y de lugares en los que jamás ha estado le han mandado mensajes de felicitación. En menos de un día ha juntado más de 200 solicitudes en Facebook, añadió.Agregó que con esta acción quiere dejar el mensaje de siempre luchar por cumplir los sueños y dejar a un lado el que dirán, ya que él logró su odisea e hizo de su graduación un día inolvidable.Para finalizar la entrevista agradeció a su madre, quién siempre le enseñó que debe luchar por su sueños, agregó.