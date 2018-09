Los tres hombres acusados de haber robado y de asesinar a la persona que asaltó el camión de valores apoderándose de al menos tres millones 342 mil 777 pesos, ayer quedaron exonerados del delito de robo pero fueron vinculados a proceso penal por el ilícito de homicidio calificado.La resolución obedece a deficiencias en la investigación pues el Ministerio Público (MP) no acreditó que el dinero les era ajeno a los acusados Gustavo Adolfo Fernández Ramos, Daniel Eduardo Acosta Ramos y Erick Alonso Aguilar Ramos.Incluso si la persona que saqueó el camión de valores de la empresa Fortec, Gustavo Alfredo Rojo Ramírez, estuviera vivo tampoco podría denunciar que le robaron esos millones de pesos, pues no podría probar que le pertenecían ya que los obtuvo ilícitamente, señaló el Tribunal.El MP también fue omiso al no presentarle al juez de Control, Alberto Ocón Campos, las actas de aseguramientos del dinero, de las armas, las maletas y del vehículo donde se cometió el crimen de Rojo Ramírez. Por lo que el resolutor cuestionó cómo determinó el MP el monto de robado.“Ha sido omisa la representación social en señalar que existe algún acta de aseguramiento en relación con el numerario que señalan los imputados y la testigo protegido número uno”, reprochó.Añadió: “No tengo conocimiento ni certeza de la cantidad que hubiere existido al interior de dichas maletas pues la representación social refiere que en esas maletas se encontraba la cantidad de 3 millones 342 mil 777 pesos y 14 mil 428 dólares y 75 centavos de moneda americana, pero no sabemos de dónde obtuvo el dato para atribuir este hecho puesto que de los antecedentes de la investigación no existe nada que así lo señale”.Ayer después de haber escuchado la resolución judicial el abogado de los acusados denunció que fueron víctimas de tortura al momento de ser arrestados, para declarar en el sentido en el que lo hicieron. El tribunal activó el Protocolo de Estambul y le ordenó al MP iniciar una investigación sobre esta denuncia.Después de las 11 de la mañana los hermanos Gustavo Adolfo y Daniel Eduardo, así como su primo Erick Alonso, fueron trasladados a la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial” para escuchar la resolución del juez Ocón Campos después de una primera etapa de argumentación por parte de las agentes del MP y de los abogados defensores.El juez dio por acreditado el homicidio de Gustavo Alfredo Rojo Ramírez con las declaraciones de los propios detenidos, así como la esposa de esta víctima mortal y quien actualmente tiene la calidad de testigo de identidad protegida.Daniel declaró ante el MP que el pasado 17 de septiembre su amigo Gustavo Alfredo Rojo le llamó para decirle que fuera a verlo y al acudir a la casa, ubicada en la colonia Paseo de Jardines del Valle, él le mostró la noticia del robo millonario a la empresa de valores y le dijo que un empleado de la compañía y él “le había pegado como los grandes”. Además le mostro las maletas con dinero y le regaló 10 mil pesos “para que se alivianara”.Al día siguiente Daniel le contó a su hermano sobre las maletas llenas de dinero y ambos empezaron a planear cómo quitarle el dinero, después invitaron a su primo a ser parte de la “empresa criminal que ese momento estaba surgiendo”, dijo el juez al darle valor a los dichos de los tres inculpados.El resolutor también admitió la declaración de la esposa de Rojo, quien dijo que la noche del pasado 18 de septiembre ella, su marido y Daniel acudieron al bar “La Bodeguita” y en las primeras horas del día siguiente salieron ya acompañados por el hermano y el primo de Daniel, quienes también llegaron al lugar para supuestamente departir.Pero unas cuadras antes de arribar a la casa de la pareja, presuntamente Gustavo Adolfo Fernández acuchilló a Gustavo Alfredo Rojo Ramírez mientras Daniel Eduardo amagó a la hoy testigo protegido con otro cuchillo y al ver que la víctima mortal se defendía también él le infirió una lesión y al volante iba Erick Alonso Aguilar. Luego llegaron a la casa y Daniel y Erick entraron por las maletas.Cuando ya iban de regreso, sobre el Camino a La Rosita agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) les marcaron el alto, y del vehículo bajó Erick. Gustavo Adolfo trató de huir, arrancó la camioneta dejando en el lugar a su primo pero en la Panamericana a la altura de la calle Morelia les dieron alcance.El juez admitió también los resultados de la necrocirugía realizada a la víctima mortal en la que se estableció que la causa del deceso fue un shock hipovolémico consecutivo a laceración de pulmón derecho y corazón.El Tribunal de Control aprobó dos meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado por la premeditación, ventaja y presunta alevosía con la que actuaron.

