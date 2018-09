Investigan a comandante por disparar contra auto

Ciudad Juárez— La dirección de Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de carácter administrativa al comandante de la Fiscalía de la Mujer, Rogelio Posada Cárdenas.Lo anterior con relación al incidente ocurrido la mañana del pasado miércoles, cuándo el mando ministerial realizó disparos al vehículo de un conductor que lo chocó e intento darse a la fuga.El chofer particular, identificado como, Alejandro Arriaga Rojas, de 24 años, será llamado a declarar dentro de esta indagatoria de hechos.Si su decisión es interponer una denuncia penal, se abrirá de igual forma una investigación en ese sentido, dijo Erika Jasso, titular de la oficina de Asuntos Internos.De acuerdo con los hechos el comandante Rogelio Posada tuvo un percance vial aproximadamente a las 10: 00 horas del pasado miércoles en el cruce de las calles Río Lancaster y Río Michigan, al suroriente de la ciudad, cuando conducía un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2018 propiedad de la Fiscalía.Arriaga Rojas, conductor de un Chevrolet Aveo color azul, con placas EMY 3442, aparentemente fue el responsable de impactar el costado izquierdo del vehículo oficial, pero se dio a la fuga inmediatamente después de provocar el daño.El auto fue perseguido por el comandante ministerial por la avenida De las Torres con trayecto hacia el norte, donde realizó algunos disparos con arma de fuego, por lo que pudiera ser acusado por tentativa de homicidio, trascendió.Rogelio Posadas activó la alerta general para todas las corporaciones desde su radio portátil y se sumó a la persecución al menos una decena de unidades de diferentes corporaciones, municipales y estatales, según se observó en el lugar de los hechos.Finalmente el auto particular paró con una llanta reventada —aparentemente por un disparo— en el cruce de las calles Santiago Troncoso y Miguel de la Madrid.Agentes que llegaron al apoyo del ministerial esposaron a Arriaga Rojas y a su acompañante, Carlos Arturo Robles, de 36 años. Ambos aparentemente presentaban estado de ebriedad y en el vehículo se localizaron varias latas de cerveza.Asuntos Internos tratará de establecer si se justifica el uso del arma de fuego durante el incidente, para determinar un correctivo, pero si el conductor interpone una denuncia se investigará penalmente, según se dio a conocer.El auto particular presentó un orificio al parecer producido por una bala en el costado izquierdo. El conductor quedó a disposición de Tránsito para que pague los daños del auto oficial.• Qué: El oficial Rogelio Posada habría disparado contra el automóvil de un guiador que quiso huir tras impactar la unidad del ministerial• Cuándo: Miércoles 26 de septiembre• Dónde: Avenida De las Torres• Posibles cargos: Tentativa de homicidio

