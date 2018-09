Buscan reducir embarazos en menores de edad

Ciudad Juárez— Cerca de 110 adolescentes embarazadas se atienden diariamente en el departamento de Servicios Amigables de la Secretaría de Salud Estatal, dio a conocer Claudia Soraya Estala, médico del Centro de Salud Cessa Colinas.Ante lo anterior, en el marco del Día Nacional de la Prevención del Embarazo, se busca que las escuelas de educación básica de esta ciudad se unan a la campaña “No me embarazo Challenge” que plantea generar cercanía al tema de la sexualidad a través grupos informados, compuestos por estudiantes, que se encargarán de brindar asesoría de primera mano a sus compañeros.El plan anterior surgió tomando como punto de partida que los alumnos de educación media superior piensan que los adultos no los comprenden o simplemente no les generan la misma confianza que tendrían con un amigo de su misma edad. Por lo que se capacitó a un grupo de educandos interesados en compartir sus conocimientos a sus iguales.Como parte inicial del proyecto se tuvo un conversatorio en el cual participaron alumnos de un instituto de educación preparatoria ubicado sobre la calle Benjamín Herrera en la colonia Parques Industriales. En la charla participaron jóvenes como Iris Arenas quien es una “promotora de la salud” en su plantel.“La respuesta de mis compañeros hacia conmigo ha sido bastante buena porque cuando entramos había muchos embarazos, y ahora logramos reducirlos (…) Cuando damos pláticas hacemos preguntas y nos responden muy bien”, mencionó la estudiante.Asimismo, el adolescente Jesús Pacheco fue quien dirigió la plática que trató diversas temáticas en referencia a la sexualidad: mitos sobre los métodos anticonceptivos, vivencias cercanas a embarazos adolescentes, prueba de amor, doble protección, entre otras. A su vez, en la misma participaron sus compañeras Melanie, Michelle, Fanny, Valeria y Daisy.A la par, para Josefina Lozano, enfermera de la institución educativa y encargada del grupo estudiantil de promotores de la salud dentro del plantel, todas las escuelas de la ciudad deberían de participar con este tipo de proyectos en los que también se relacione al alumnado como colaborador de causas relacionadas a la prevención del embarazo adolescente.“Es más fácil que en los jóvenes, de par a par, tengan la comunicación correcta. Muchas veces no se acercan a nosotros como adultos, precisamente porque ven esa barrera. En cambio, cuando es de par a par, hay esa comunicación y hablan el mismo lenguaje. Ellos dentro de la escuela son mis ojos”, mencionó.“Hay barreras, entre alumnos y adultos, porque ellos nos ven como maestros que creen que nos los entendemos, y entonces la comunicación es más asertiva entre ellos. En caso de que no les puedan responder una pregunta, ellos (los alumnos promotores de la salud) los canalizan con nosotros”, puntualizó.Los institutos interesados en adquirir capacitaciones en grupos de alumnos interesados en convertirse en promotores de la salud pueden acercarse a la Jurisdicción Sanitaria directamente al departamento de salud sexual y reproductiva con la licenciada Lourdes Morín.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.