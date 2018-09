Piden aborto 'libre, legal y seguro'

Ciudad Juárez— En los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 30 carpetas de investigación contra mujeres radicadas en Chihuahua por practicarse un aborto.Aunque ninguna de ellas está sujeta a proceso penal –privada de su libertad– aparecen como probables responsables del delito, informó la institución mediante oficio con número de folio número 023642018 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).Rayo Rocha, integrante del colectivo Rosas Rojas, dijo que en fronteras como Juárez este problema es invisibilizado, ya que las mujeres que deciden abortar tienen los recursos para acudir a El Paso, Texas, o hasta la Ciudad de México.Sin embargo, mujeres de escasos recursos ponen en riesgo su vida al someterse a esta práctica en la clandestinidad.Ante este escenario, colectivos de mujeres en esta frontera realizarán hoy 28 de septiembre una manifestación para urgir a los legisladores locales que se abra el debate para despenalizar el aborto en Chihuahua.Según los datos oficiales de la FGE del 1 de enero del 2015 hasta el 1 de marzo del año en curso fueron iniciadas 30 carpetas de investigación por practicar el aborto en el estado.Siete corresponden al 2015, 11 al 2016, 11 al 2017 y 1 es del 2018.“Es de precisar que no se cuenta con ninguna mujer que haya cumplido, o cumpla, condenas en prisión por practicar voluntariamente o consentir un aborto durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018”, informa la FGE en respuesta a la solicitud de información.El Código Penal del Estado de Chihuahua establece en el Capítulo V relativo al aborto, Artículo 143, que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.“A quien hiciere abortar a una mujer, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de seis a ocho años de prisión”.El artículo 144 menciona que “si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrona o partero, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio”.El artículo 145 menciona que se impondrá de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.El artículo 146 considera como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que se practique dentro de los primeros noventa días de gestación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 148 de este Código.II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista.III. Que sea resultado de una conducta imprudencial de la mujer embarazada.“El aborto debe despenalizarse, la decisión debe de ser de cada mujer, por eso la demanda que levantamos es que cada mujer pueda decidir y se le garantice la atención médica como en otras enfermedades. Este asunto no deja de ser problema de salud pública y el Estado tiene la obligación de garantizar la vida digna de esas mujeres”, dijo la activista quien es madre de familia, por decisión personal.La iniciativa “Juárez Feminista”, integrada por el colectivo Rosas Rojas y mujeres sin afiliación pero a favor del aborto, organizan la marcha a realizarse hoy desde el Monumento a Benito Juárez a la Plaza de Armas a partir de las seis de la tarde.Esta acción será simultánea en Monterrey, Guanajuato, Toluca y Ciudad Juárez.Esta protesta también reivindicará a las mujeres de la clase trabajadora.“Quien se puede ir a abortar a El Paso sin problema son las mujeres que tienen los recursos económicos. La clase trabajadora no tiene acceso, por eso es una reivindicación no sólo de género sino de clase, las clases trabajadoras carecen de los recursos para viajar, para recibir una atención privada y tampoco tienen acceso a la información, a la educación”.Las personas interesadas en adquirir el pañuelo “Marea Verde” que se utiliza como símbolo en la marcha pueden adquirirlo en la página de Juárez Feminista en la red social Facebook, dijo Rayo Rocha.Actualmente la leychihuahuense impone penas de prisión de hasta 6 años a las mujeres que se practican un aborto y también a quien las auxilie30 carpetasde investigación abiertas por la Fiscalía contra mujeres por interrumpir su embarazoCantidadde expedientes Por año abiertos2015 72016 112017 112018 1

