Falta Medina a audiencia sobre transa con obra

Everardo Medina Maldonado, quien fungió como secretario de Obras Públicas en la administración de César Duarte Jáquez, presuntamente incurrió en el delito de tráfico de influencias al ceder a una constructora que no ganó la licitación pública se hiciera cargo de los trabajos del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez.De acuerdo con la acusación, el exfuncionario ofreció casi 5 millones de pesos e inflar costos de la obra a la compañía que ganó la licitación, para que dejara todo a cargo de la Constructora Anglo S.A. de C.V.Ayer el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal pretendía fincarle cargos legales a Medina Maldonado pero éste no compareció a la diligencia.Quien sí se presentó fue José Luis Anguiano Ochoa, el administrador único de la empresa Constructora Anglo S.A. de C.V.Al formular cargos contra Anguiano Ochoa, un agente del MP le dio a conocer a un Tribunal de Control que la constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH ganó la licitación pública LO-908009996-N11-2014 correspondiente a la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Juárez.Pero el 12 de septiembre de 2015, Medina Maldonado se reunió con Francisco Gerardo Bonilla Morales representante legal de esa empresa para proponerle que permitiera que Constructora Anglo se encargara del proyecto y a cambio le ofreció el 5 por ciento del convenio.La obra licitada fue por un monto de 46 millones 719 mil 387 pesos pero después se asignaron 52 millones 999 mil 651 pesos por supuestas modificaciones no contempladas.En total la inversión en la obra –la cual continua– fue de 99 millones 719 mil 038 pesos.Al parecer el entonces secretario de Obras Públicas le ofreció a Bonilla el 5 por ciento de ese dinero –equivalente a cuatro millones 985 mil 951 pesos– a cambio de que facturara y emitiera documentos como si en verdad su compañía estaba realizando el proyecto, acusó el fiscal.Ayer el fiscal dijo que José Luis Anguiano Ochoa realizó varios trabajos en el Centro de Convenciones a pesar de que perdió la licitación pública y con ello se benefició.Ayer ante la acusación José Luis Anguiano Ochoa decidió no rendir declaración. Él se presentó ante el juez de Control con un amparo para evitar ir a prisión.El juez de Control, Adalberto Contreras Payán, únicamente le preguntó si prometía someterse a este proceso penal, que deriva de la denuncia presentada en su contra por Francisco Gerardo Bonilla Morales y que se radicó bajo el número de causa 2076/18 del índice del Tribunal de Control. El empresario respondió que sí.La audiencia de vinculación o no a proceso de Anguiano Ochoa se llevará a cabo el próximo lunes.

