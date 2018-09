Transforma llantas en obras de arte

Ciudad Juárez— Neumáticos que ya no tienen uso son transformados en arte con las manos y la imaginación de Lorenzo Luna.Para algunos, las llantas pueden ser un problema, pero para el escultor del caucho y alambre, son materiales que aprovecha para convertirlos maceteros, cisnes, patos, símbolos y en figuras al gusto de las personas.La necesidad fue lo que obligó a Lorenzo a buscar una alternativa para adquirir ingresos extras, y en la desponchadora que trabaja encontró la solución.La mesa que antes servía sólo para parchar o reparar una llanta, ahora es parte las herramientas con las que de manera cotidiana transforma un círculo en otras figuras.Desde hace cinco años, jarrones, maceteros, cisnes, patos, gallos y pavorreales son exhibidos en el bulevar Bernardo Norzagaray y la calle Orquídeas. Desde ese punto, cinco mil figuras llegaron hasta los hogares y establecimientos de Ciudad Juárez, la capital el estado, Denver, Colorado y Albuquerque, Nuevo México.Lorenzo trabaja en su taller, y mientras no llegue gente toma un neumático para ponerlo en la mesa y marca con un gis amarillo la línea por la que cortará con una navaja o una segueta.Con agua ablanda el área que va a dividir, luego desprende las tiras de cada corte y quita el alambre del neumático.Un gato para cambiar una llanta es otra herramienta que el escultor utiliza para levantar la primera sección con la que forma la base del jarrón y la cachucha que servirá como depósito de tierra. Los otros pedazos de caucho serán usados para hacer un barril en el centro y las agarraderas del macetero.Después de formar la pieza, todas las partes son selladas con el alambre que se obtuvo de la llanta. Generalmente se aprovecha todo el caucho, también los adornos o flores que fijarán en la figura son los sobrantes de ese material.Los patos son las únicas figuras que están hechas con llantas que no tienen alambre, las que lo tienen adherido servirán para hacer los maceteros y otras figuras, explicó Lorenzo.Como paso final, el jarrón o macetero y los adornos se pintan de acuerdo con el color que piden los clientes.El costo oscila dependiendo del tamaño de la figura, la más pequeños tienen un costo de 250 pesos y los más grandes de 500 pesos, comentó Luna.De manera semanal realiza 10 piezas, las cuales son compradas de manera inmediata y en ocasiones ha vendido 20 figuras en un solo día.El artista ha compartido con sus compañeros de trabajo y con algunos agentes de tránsito, sin embargo, dijo que en esta ciudad él es el único que se dedica a trabajar con ese tipo de material.• Sus piezas están Chihuahua, Ciudad Juárez, Denver y Albuquerque, Nuevo México• Precios van desde los 250 hasta los 500 pesos, según el tamaño• Cada semana fabrica 10 piezas• Ha vendido hasta 20 figuras en un solo día

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.