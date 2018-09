Renuncia subsecretario de Obras Públicas

Ciudad Juárez— Mañana viernes se retirará de su cargo de subsecretario de Obras Públicas el ingeniero Andrés Carbajal Casas, quien asumió dicha responsabilidad desde octubre de 2016.Los motivos de su renuncia fueron definidos por el funcionario como “personales” pero en beneficio de la administración de Gustavo Elizondo, quien recientemente ocupó el cargo de Secretario de Obras Publicas en sustitución de Norma Ramírez Baca.“Recibí una oficinita pequeña. Se hacían maromas de negocios más que obra pública, en donde la obra pública permitió la posibilidad de hacer mal uso de los recursos públicos. Vine a limpiar, vine a sanear, vina a enriquecer y a dar categoría profesional”, mencionó Carbajal Casas.Agregó: “Me quedo todavía corto con el reclamo de mayores facultades, más descentralización, más apoyo para una dependencia que, de acuerdo al criterio del gobernador, debe recibir el 40 por ciento de presupuesto destinado a la obra pública en virtud de la administración de los rezagos que tiene el municipio de Juárez”.La oficina de Carbajal Casas luce de una manera casi despersonalizada, ya que el funcionario retiró sus fotografías y hasta algunos cuadros que colocó en la pared hace tiempo. Ahora sólo quedan los clavos que alguna vez sostuvieron sus adornos.Asimismo, según refirió, aún no tienen ninguna información sobre quien lo sucederá en el puesto. Sin embargo, señaló que espera que para el lunes ya haya un nuevo funcionario ocupando la titularidad de dicha subsecretaría.Comentó: “Seguramente el lunes próximo ya debe estar tomando posesión la persona que me sucederá. Desde aquí le deseo el mejor de los éxitos. Si tiene algún interés que no pueda resolver, debe saber que yo también soy juarense y estoy dispuesto a apoyarlo en lo que sea necesario para la buena marcha del trabajo”.“(La persona que ocupe el puesto según el funcionario) Debe tener la suficiente competencia para entender no solo la técnica sino las ciencias sociales en cuanto a los reclamos que hace la sociedad en cuanto a la obra pública. El mejor perfil es continuar con la labor que emprendimos”, puntualizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.