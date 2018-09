Ciudad Juárez— Alonso Gutiérrez, el vecino del fraccionamiento Los Nogales que la noche del pasado lunes acusó de robo a cuatro agentes municipales por sustraer el medidor de luz de su domicilio, se retractó en Fiscalía del señalamiento y esto permitió que los oficiales obtuvieran su libertad sin cargo alguno, dio a conocer ayer Alejandro Ruvalcaba, vocero de la dependencia ministerial.El supuesto afectado acudió a la Fiscalía la noche del pasado martes, donde ante el Ministerio Público dijo que los cuatro detenidos no fueron las personas que le retiraron el medidor de la CFE de su casa, informó Ruvalcaba.A los agentes, Sunshine P.R.; Erick Daniel A.C., Jesús Manuel S.R. y José D.M. fueron consignados a la Fiscalía acusados de robo por parte de sus mandos superiores.Previamente el afectado los había reconocido como quienes llegaron a su casa en Los Nogales, lo acusaron de fumar mariguana e intentaron forzarlo a salir de su propiedad quitando el medidor de luz, el cual fue localizado en una patrulla.Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública, informó que los cuatro elementos serán sujetos de una investigación por Asuntos Internos sobre este evento y será la Comisión de Honor y Justicia quien decida su situación laboral dentro de la Policía.Dijo que independientemente de lo que resolviera la Fiscalía en torno a la situación jurídica de los elementos, ellos no tendrían por qué haber quitado un medidor de luz de un domicilio particular.Indicó que no son las formas apropiadas en el actuar de un agente preventivo y que se habrían excedido en sus funciones, lo que tendrá que investigarse esta vez en forma interna y sujetarlos al procedimiento administrativo correspondiente.La única oficial mujer involucrada publicó en su perfil de Faceboock el momento en que iban a ser consignados a la Fiscalia por el robo del aparato eléctrico.Ella en su desesperación denunció que el proceder de sus mandos fue en consecuencia por haber detenido a un integrante de la Mesa de Seguridad fumando mariguana.

