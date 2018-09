Normalistas toman el puente Paso del Norte

A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, estudiantes y exalumnos de la Normal de Saucillo, junto con agrupaciones civiles marcharon en el primer cuadro de la ciudad hasta tomar el puente internacional Paso del Norte.Previo a la marcha fue presentada una actividad músico cultural en el Monumento JRZ donde se exigió la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.A la caminata se unieron familiares de mujeres y hombres desaparecidos de Ciudad Juárez.En ella exigieron que el ejército regrese a los cuarteles y salgan de las calles.Entre los asistentes se encontraban alumnos de la primaria Francisco Gonzalez Bocanegra quienes encendieron veladoras.Los estudiantes normalistas portaban una pancarta con el escrito: Un día vi ponerse el sol, 43 veces quisieron enterrarme, pero no sabían que éramos semilla”.Integrantes de Ressiste repartieron volantes en en el que señalan: “No nos cansamos de gritar. No nos cansamos de exigir. No nos cansamos de señalar a los culpables. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.Otros llevaban cartulinas donde señalan: “Nos sobran mafias, nos faltan 43”, “no me salen las cuentas, me faltan 43”.Los participantes avanzaron hasta la joroba de puente Paso del Norte, donde permanecieron una hora frente a las casetas de peaje, lo que obligó el cierre los cuatro carriles de circulación vehicular.Esta acción provocó que se formaran líneas de vehículos de personas que se dirigían hacia El Paso, Texas.Después el contingente caminó hasta la “joroba del Puente —límite de Mexico y los Estados Unidos— en tanto que elementos de la Policía Federal permaneció expectantes, sin intervenir.Instalan memorial en ICSACon un pase de lista y un memorial instalado en la explanada como acto simbólico, estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (UACJ) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) recordaron ayer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el marco del 43 aniversario de su desaparición en Iguala, Guerrero.Las pesquisas de cada uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2012 fueron colocadas en el mismo número de sillas en la explanada de ICSA, mientras los universitarios, que se identificaron con las agrupaciones Movimiento de los Trabajadores Socialistas, Pan y Rosas, y Estudiantes Independientes, hicieron un el pequeño mitin.“Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero. Como estudiantes quisimos hacer un llamado a la memoria colectiva y a decir que queremos que los regresen con vida y que este es un crimen de estado por su participación a través de policías estatales, municipales, federales y el ejército”, dijo Jessica Morales Castro, estudiante de la carrera de Derecho.Comentó que el objetivo del acto es difundir la lucha y estrechar lazos de solidaridad con otras madres, padres y familiares con hijos e hijas desaparecidos en el país.Los participantes aseguran que la “guerra contra el Narco” iniciada por el expresidente Felipe Calderón y continuada por el actual Enrique Peña Nieto, ha dejado 500 mil asesinatos en total impunidad, así como más de 30 mil desaparecidos de manera forzada.“Este acto simbólico es para que compañeros de nuevo ingreso a la universidad se enteren de lo que pasó y está pasando”, dijo Morales Castro.Los participantes son estudiantes de distintas carreras, entre ellas turismo, psicología y derecho.La universitaria y activista afirmó que Ayotzinapa fue “el agua que derramó el vaso” y desencadenó un descontento hacia el gobierno de Peña Nieto. “En realidad yo pienso que ellos y nosotros como movimiento social no esperamos nada de las instituciones. A ver ahora con el cambio de régimen, AMLO ha tenido reuniones con los papás y hay que esperar a que empiece ese gobierno”, manifestó.“Si no hay respuesta de este gobierno va a desencadenar manifestaciones sociales. Yo en mi opinión no espero nada, pero los papás de los 43 son la punta de lanza de esta lucha contra la desaparición forzada", agregó.Se suman a protesta organizaciones de El PasoDiversas organizaciones realizaron ayer, una "Jornada de Lucha", de más de 12 horas, en las que presentaron actividades artísticas y culturales para recordar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Estas actividades forman parte de la denuncia hacia autoridades por la desaparición de los estudiantes, a la que también se sumaron organizaciones de El Paso, Texas y estudiantes, maestros y egresados de la escuela Normal de Saucillo.Los miembros de la organización y de padres de mujeres desaparecidas iniciaron con la plantación de 43 árboles en el monumento a Benito Juárez, desde las 9:00 de la mañana.Jorge García, miembro de esa organización, mencionó que el objetivo de esa jornada es conmemorar con una denuncia los años de impunidad en el caso de los 43 desaparecidos desde hace cuatro años.En el monumento se concentraron 10 organizaciones, entre ellas, el movimiento contra la Militarización, Artivistas de Juárez, y un contingente de maestros, alumnos, exalumnos de la Normal de Saucillo, y la organización Mexicanos en el Exilio de El Paso, entre otros.Por su parte, José Luis Castillo, padre de Esmeralda Catillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009, dijo que "este es un día de rabia e indignación porque ni los padres de nuestros compañeros de los 43 de Ayotzinapa, ni las madres y padres de aquí de Ciudad Juárez que fueron desaparecidas, hombres y mujeres hemos recibido respuestas creíbles.""El monumento es un lugar emblemático, por eso nos encontramos aquí, para empezar la exigencia de respuestas creíbles hacia los tres niveles de autoridad, ya que no es posible que sigan desapareciendo los jóvenes y nuestras autoridades sigan ciegas, sordas y mudas", agregó Castillo.