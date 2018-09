Todo se salió de control, dice el afectado por supuesto robo de medidor

Ciudad Juárez.- Alonso Gutiérrez, afectado por el presunto robo de un medidor de luz por policías municipales, dijo que “todo se salió de control”, por el incidente ocurrido anoche en su domicilio de la colonia Los Nogales.Indicó que estaba en un pequeño porche de su casa cuando arribaron los elementos de la Policía Municipal y lo quisieron detener por supuestamente fumar mariguana, ya que “les dio el olor”.Luego se negó a salir y les informó que estaba prendiendo carbón, por lo que posiblemente se confundieron.Los agentes en represalia quitaron el medidor de luz del domicilio para obligarlo a salir, por lo que este se quejó al 911 y un mando de la corporación se acercó al sitio donde decidió detener a los subordinados quienes tenían en su patrulla el medidor.Gutiérrez dijo que no es miembro de la Mesa de Seguridad y que le gusta escuchar el radio a volumen alto.Consideró que los agentes no lo robaron, sino que se extralimitaron en sus funciones.Vecinos de las calles Rio Conchos y Ejido en dicho fraccionamiento se quejaron de que Alonso Gutiérrez realiza fiestas cinco veces por semana y los tiene “hartos” porque no ha sabido llevar un respeto hacia el resto de sus colindantes.Gutiérrez instaló unos “diablitos” para continuar con luz en su casa en lo que le regresan el medidor de la CFE, que ya forma parte de la evidencia en la consignación de los agentes involucrados en el incidente.Una oficial publicó un video antes de ser arrestada por sus compañeros, en el que eñalaba que había sido detenida por intentar detener a un supuesto integrante de la Mesa de Seguridad.

