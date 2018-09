Sin titular, al menos 50 direcciones municipales

Direcciones como Regulación Comercial se encuentran sin titular ratificado o nuevo nombramiento, al igual que las direcciones de Egresos y Alumbrado Público.Se estima que unas 50 áreas o departamentos de la administración municipal 2018-2021 todavía no tienen titular definido y están despachando encargados o no hay nadie, de acuerdo con datos proporcionados por fuentes del Municipio.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, dio a conocer que hasta que regrese el alcalde con licencia Armando Cabada Alvídrez se ratificará a esos funcionarios o se harán nuevos nombramientos.Cabada solicitó licencia para separarse del cargo por motivos de salud, del 24 de septiembre al 2 de octubre.Antes del 10 de septiembre, 84 funcionarios de primero y segundo nivel de la administración presentaron su renuncia como parte del proceso administrativo del final del gobierno, afirmó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.A la fecha Cabada ha ratificado y nombrado a 31 funcionarios de la administración municipal 2018-2021, la mayoría de primer nivel.Los primeros cambios en el Gabinete se realizaron el lunes 17 de septiembre, con nuevos nombramientos en el mismo número de direcciones.Los cambios se hicieron en la Dirección de Desarrollo Social, donde quedó Marisela Vega Guerrero; en Centros Comunitarios, Iván Antonio Pérez Ruiz y en la Dirección de Catastro, Omar Alejandro Martínez Martínez.En la Dirección de Atención Ciudadana, Laura Domínguez Esquivel; Dirección de Educación, Martha Beatriz Córdova Bernal.Para la Secretaría Técnica tomó protesta Víctor Valencia de los Santos, la titular de la Dirección de Ecología es Margarita Edith Peña Pérez y de Limpia, Jürgen Ganser Carbajal.El jueves en sesión ordinaria de Cabildo se hicieron otros nombramientos, y en la Dirección General de Tránsito se designó a Sergio Almaraz Ortiz.En Contraloría el titular es Gustavo Méndez Aguayo; Víctor Valencia Carrasco, asumió la Dirección de Atención Ciudadana Suroriente y Patricia Santana Fernández, como directora de Salud Municipal.El resto de los funcionarios fue ratificado, tales como el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros; el administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez Ortega, el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, tesorero, Gerardo Ronquillo Chávez; coordinador de asesores, Alberto Enrique Guzmán Aguilar y el secretario particular del alcalde, Gerardo Sáenz. (Araly Castañón/ El Diario)

