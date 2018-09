Lo acusan de violar a su sobrina

Ciudad Juárez— Una mujer de 18 años de edad fue víctima de violación presuntamente por parte de su tío; ella vivía tiempo atrás junto a la familia de él.El acusado es José Ángel Flores Díaz.De acuerdo con la acusación presentada por una agente del Ministerio Público (MP) en contra de Flores Díaz los hechos sucedieron en la madrugada del martes pasado en el interior de un domicilio ubicado en la calle Dunas de Bolonia de la colonia Lomas del Desierto.El reporte al 911 se recibió ese día a las 02:45 horas, por lo que se generó el número de 4134155 y al lugar fueron enviados los agentes municipales Anastasio Flores Bautista y Rosario Hernández Carrillo, quienes se entrevistaron con la víctima —de identidad reservada— y ella les narró que momentos antes Flores Díaz la empezó a despertó para reclamarle por qué salía con el novio.Ella no respondió pero empezó a sentir un cosquilleo en el cuello y luego que la tocaban, por lo que terminó de despertar y vio que su tío se subía arriba de ella, comenzó a besarla y la violó.La víctima señaló que en varias ocasiones empujó a Flores Díaz pero no logró quitarlo de encima, después él le pidió perdón al suplicar que no lo denunciara que pensara en sus hijos y esposa. Sin embargo, la afectada pudo llamar a su novio para decirle lo sucedido y él reportó al 911.A las 03:06 horas de ese martes, los elementos municipales procedieron a la detención de José Ángel Flores Díaz.Ayer el juez de Control, Félix Aurelio Guerra Salazar, le dio valor al dicho de la víctima así como al informe en materia de psicología y respecto al médico en el que documentó que la denunciante no presenta datos de penetración de data reciente dijo que prevalece la acusación directa que la víctima realizó contra José Ángel Flores Díaz ante diversos funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, como los policías municipales, el MP, la psicóloga, la médico legista y agentes ministeriales.El juez citó una jurisprudencia para convalidar su determinación judicial.Al final el resolutor aprobó dos meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera audiencia inicial.

