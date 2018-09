Causan polémica supuestas imágenes 'fantasmales' en casa de masacre

Dos supuestas imágenes fantasmales en los cuartos de la vivienda donde ocurrió la masacre el pasado 3 de agosto en el fraccionamiento Praderas de los Oasis, fueron vistas por algunos cibernautas, luego de que fuera anunciada en renta en un grupo de Facebook.“Se renta casa amplia por Oasis Revolución, cuenta con 5 habitaciones, 2 baños completos y 2 estancias”, escribió Daniel Santillán, identificado como el propietario de la casa.Varias personas se interesaron en arrendar la vivienda, hasta que un usuario de las redes sociales la identificó como el lugar donde sucedió el ataque.En ese lugar fueron asesinadas 11 personas, 8 hombres y 3 mujeres. De acuerdo con el forense, todos murieron por ahorcamiento, algunos de ellos debido a un torniquete que se les aplicó.Seis personas fueron detenidas por la masacre y después uno de los supuestos involucrados fue asesinado en el Cereso.El propietario indicó que las imágenes fueron tomadas antes de la masacre y no tienen nada que ver con `fantasmas´ o ´cosas paranormales´.Santillán difundió 10 fotografías de la vivienda y dos de ellas generaron polémica. Una por dos hombres que se ven, uno asomándose por uno de los muros y otro que se encuentra de espalda. La otra foto fue la tomada en el baño, donde el cibernauta Daniel Martínez, identificó en la cortina algunas imágenes que considera raras y esto fue lo que escribió:“Ojalá la rente el señor, dice que tengamos más miedo a los vivos, que pura gente que cree en esas cosas no la rentaría, que no hay que temer pero esa foto da la imagen de la muerte, ya estando ahí me cago y aparte que fue ahí la masacre”.Después de que varios hombres y mujeres rechazaron la oferta de 5,500 pesos, una familia con cuatro hijos terminó por rentarla.

