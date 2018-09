Prolifera sin castigo el maltrato animal

Ciudad Juárez— Aunque el número de reportes por maltrato animal va en aumento, sólo dos casos se han procesado en la Fiscalía desde el 2014, luego de que el Código Penal del Estado de Chihuahua lo tipificó como delito.Margarita Peña, titular de la Dirección de Ecología, informó que en lo que va del año se han recibido 417 reportes de maltrato animal, de los que el 70 por ciento es por falta de limpieza, el 20 por ciento por ser animales agresivos y el 10 por ciento porque son golpeados o los tienen amarrados en un espacio muy chico.Por el delito de maltrato animal, la pena es de 2 meses a dos años de cárcel, o multas desde 10 hasta 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), indicó la titular de Ecología.Agregó que cuando se reporta un caso de maltrato animal, el Departamento de Bienestar Animal del Municipio acude para realizar una revisión física y médica, para determinar la situación en la que se encuentra.Peña comentó que la cultura de protección a las mascotas en la ciudad está cambiando, ya que los ciudadanos son más conscientes sobre cómo tratarlas; eso genera que los vecinos vigilen sus acciones.La titular de Ecología dijo que los reportes son más frecuentes en el suroriente, en donde las denuncia son porque las mascotas tienen parásitos, sarna o los dejaron abandonados en sus casas.La funcionaria también comentó que se pensaba que el problema más crítico se presentaba en Anapra, pero no son tantos los reportes, la situación que predomina en esa colonia es por problemas económicos y por la falta de cultura en el cuidado de los animales.En el suroriente los casos de maltrato son por motivos de migración, es decir, que abandonan a sus perros por que se van a su lugar de origen, pero en general la falta de cultura es lo que provoca este problema.El Diario detectó un caso de maltrato animal el domingo pasado, en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, en donde un perro fue encontrado amarrado con una cadena, entre basura y sin agua y alimento, en una casa abandonada en la calle Cordillera de Culata y Monte Aragón.El caso se reportó a la Dirección de Ecología, y el Departamento de Bienestar Animal del Municipio acudió ayer, para verificar las condiciones del perro, sin embargo, el animal ya no se encontró en ese domicilio.En cuanto a la apertura del Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (RAMMI), la funcionaria expuso que ya están por entregar el edifico, pero aún faltan algunos detalles que tienen cuidar por el bienestar de los animales.Comentó que su trabajo está enfocado en crear una nueva cultura en el bienestar animal, y en convencer a la gente de la adopción.“Nosotros no nos vamos encargar de recolectar animales de la calle, nosotros trabajamos por denuncia, ahí vamos a tener a los perros que por una denuncia se comprobó que tenían maltrato, y los vamos a acoger, vamos a tener veterinario que nos ayude a ver su salud física y mental y cuando este recuperado le buscaremos un hogar”, declaró Margarita Peña.Falta de limpieza 70%Agresividad 20%Amarrados y golpes 10%• La pena es de 2 meses a 2 años de cárcel• Multa desde 10 hasta 50 UMAs

