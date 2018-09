Protege Seguridad a grupo criminal, acusan en mantas

Ciudad Juárez— Al igual que el viernes pasado en la ciudad de Chihuahua, ayer aparecieron aquí al menos ocho mantas colgadas en diferentes puentes con mensajes alusivos a la supuesta protección que da la Comisión Estatal de Seguridad (CES) a un grupo que opera en el estado a través de la generación de violencia en diferentes municipios.El primer reporte de los escritos se dio a las autoridades alrededor de las 04:00 horas por personas que comenzaron a verlos, desde entonces y hasta casi las nueve de la mañana, tanto policías municipales como estatales y federales, se dieron a la tarea de retirarlas.El mensaje es exactamente el mismo que apareció el viernes en la ciudad de Chihuahua, firmado por el “Nuevo Cártel de Juárez” para acusar a Óscar Aparicio Avendaño, el titular de la CES, de proteger a mandos de la “Gente Nueva”: Martín Siqueiros “El Tintín”, Elmer Córdoba Torres “El Plumas” y Francisco Arvizu Márquez “El Jaguar”.Además de las réplicas de ese texto, también colgaron otra con nombres y fotografías de integrantes de “Gente Nueva” a quienes supuestamente protege la CES.En la impresión colocaron las fotografías de 12 personas con sus nombres y apodos con el mensaje: “Estos son los generadores de violencia en el estado de Sonora y los límites de Chihuahua de la Gente Nueva”.Ahí aparecen las identidades de algunas personas que son citadas en los otros textos y los señalan como quienes tienen relación con Aparicio Avendaño y que provocan violencia en diferentes municipios para permitir que realicen sus actividades.Esa manta fue colocada en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, en el distribuidor vial de ese lugar por la madrugada y fue retirada por personal del CES.Las demás estaban en la parte superior de los puentes ubicados en la avenida De las Torres y Manuel J. Clouthier, en el puente Rotario de las avenidas Tecnológico y De la Raza y en el distribuidor vial o trébol de Ejército Nacional y Tecnológico.Además se localizó una impresión más en el puente de avenida De los Insurgentes y calle Libertad, en Piña y Paseo de la Victoria, en el bulevar Independencia y Miguel de la Madrid, así como en el paso superior de la carretera que conecta a la Panamericana con San Jerónimo-Santa Teresa.En la mayoría de las mantas se establece que Álvaro Serrano, director de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), “acerca” a miembros de su grupo contrario con Aparicio para permitirles “entrar” al estado pelear por la plaza en Chihuahua.Esa es la razón por la que la violencia se desató en varios municipios de la entidad, se indica.“A todos los elementos de la CES que apoya la gente nueva el mensaje está muy claro sus compañeros y la ciudadanía saben bien que por ustedes se desató la violencia en el estado para apoyar a la gente nueva sobre aviso no hay engaño nuevo cartel de Juárez” (sic), se puede leer en el mensaje.También se cuestiona a la CES el por qué no ha intervenido en el municipio de Chínipas: “Será que ahí está Crispín Salazar autor intelectual del asesinato de la periodista periodista Miroslava Breach y que sea y que ahí se esconde el autor material o el Ejido el largo Maderal que es por donde entro la gente de Sonora y es su base de operaciones en el estado de Chihuahua”.Ayer se buscó alguna postura de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a los mensajes, pero no hubo respuesta.Acerca de los textos que fueron exhibidos el viernes pasado en la ciudad de Chihuahua, Aparicio Avendaño declaró que son actos desesperados del crimen organizado que se siente amenazado por la actuación que la CES ha tenido durante los últimos meses. Dijo que los delincuentes intentan desprestigiar a la corporación y a sus elementos, pues se ven reducidos y buscan por todos los medios tener el control en el estado.

