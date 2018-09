Encuentran a otra calcinada

Ciudad Juárez— Una mujer que fue abusada sexualmente, golpeada y parcialmente calcinada, fue localizada la noche del pasado domingo dentro de un rancho en ciudad Ahumada, situada a menos de 25 kilómetros de Juárez.Con este homicidio suman dos contra mujeres registrados en septiembre en esa localidad, también conocida como villa Ahumada.La víctima de unos 30 años estaba semidesnuda, con el 75 por ciento de su cuerpo calcinado, con heridas cortantes en el cuello, pecho y rostro, de acuerdo con el informe policiaco.Solamente tenía colocado un sostén blanco y una blusa morada, informó Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).Según el reporte, se encontró un cuchillo de cocina con mango negro y manchado de sangre como evidencia, además de la ropa que le quitaron a la víctima que, cabe precisar, no ha sido identificada por las autoridades.En este caso no hay personas detenidas hasta el momento.El pasado 12 de septiembre, en el mismo poblado, en el rancho “Tinajas”, fue hallada muerta a golpes Angélica López González.La víctima fue reportada como desaparecida días atrás, desde el 7 de ese mismo mes, ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que distribuyó pesquisas para dar con su paradero.De acuerdo con familiares y el testimonio de su mismo esposo, la dejó en la entrada de un banco y ya no supo más de ella. La mujer dejó en la orfandad a dos niñas.A su búsqueda se sumaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, además de una Unidad de Búsqueda y hasta de Rescate de la Cruz Roja Mexicana.

