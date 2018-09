Sufren por basura en la Mariano Escobedo

Ciudad Juárez— Habitantes de las calles Cerralvo y Mariscal, de la colonia Mariano Escobedo, han tenido que “nadar en basura” hasta tres meses ante la falta de atención que sufren la mayor parte del tiempo.El pasado fin de semana cuadrillas de la Dirección de Limpia acudieron a la zona para desazolvar las vialidades sobre las cuales era imposible transitar debido a una gran cantidad de desechos; aunque los vecinos afectados dicen agradecer el apoyo, ahora esperan que no se les olvide de nuevo, ya que tal situación ocurre cada vez que llueve.“Nosotros somos los que nos ponemos a limpiar, ella (una vecina) paga para que venga, recoja llantas y cualquier cosa, pero hay muchos vecinos a los que no les interesa”, mencionó Silvia Gómez, afectada, y agregó que hasta mil pesos han juntado entre ellos para contratar una máquina que saque todo.Cuatro cuadras atrás existe un arroyo que no sólo lleva agua de drenaje, sino cantidades enormes de neumáticos, botellas de plástico, ropa, andadores, perros muertos y muchos otros desechos que terminan por moverse con las fuertes corrientes de lluvia y bloquean la calle Cerralvo, dicen los habitantes.“Cuando llueve todo eso afecta, baja toda la basura y es el gran problema, se nos llena mucho, se tapa el arroyo y los drenajes. Eso es de cada que llueve, si son tres o cuatro veces al año, pasa”, expresó Gómez.A través de fotografías y videos los vecinos mostraron el río de agua con basura que se forma durante dicha contingencia climática, y explican que en ocasiones llega a ser tan fuerte que mueve los automóviles y les impide salir de sus domicilios.“Deberían de poner en consideración este lugar cada que llueve porque es de años que está pasando esto, incluso cuando se vino la tromba del 2006 a una cuadra de aquí se llevó a una señora, la bajó desde arriba y la encontraron muerta en la siguiente cuadra”, dijo Martha Rodríguez, habitante del sector.Entrevistados señalaron que la petición para quienes acudieron al llamado fue que se diera vigilancia a la zona cada vez que hay una lluvia para que se haga una limpieza.Además de mayor patrullaje porque los maleantes utilizan el arroyo para esconderse y entre la basura nunca los encuentran.“Necesitamos que nos ayuden a despejar todo eso, a tirar esos árboles grandotes, a toda la gente que vive a orillas del arroyo, está feo”, indicó.Reiteraron que esperan una solución efectiva, ya que el pavimento quedó en forma de cuna y eso da pie a que la basura continúe acumulándose y se estanque en el sector.De acuerdo con empleados de la dependencia que ayer hacían labores, se han retirado 300 toneladas de desechos en apenas dos días, pero en la zona se aprecia que aún hay espacios con grandes cantidades de residuos.

