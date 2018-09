Ciudad Juárez— Los órganos electorales en Chihuahua carecen de los medios para llegar a las comunidades indígenas al grado de que las mantienen excluidas de los procesos electorales, admitió el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Yuri Zapata Leos.Dijo que incluso no tienen el dato de cuántos candidatos de esas comunidades participaron en las pasadas elecciones porque ni siquiera hay un parámetro para medir su participación en ese ámbito.El hecho de que al TEE le falte un traductor para hacer llegar a las zonas serranas del estado su información, les niega la participación a estos ciudadanos en estos procesos, expuso.“En Chihuahua no se permitió el acceso a ciudades de origen indígena porque no está bien organizado el tema de los usos y costumbres. Aquí sólo se siguen dos reglas, de los procesos reglamentados en la ley”, mencionó.A pesar de que es el segundo órgano jurisdiccional en el país en iniciar el proceso de certificación como primer tribunal abierto en materia de transparencia y rendición de cuentas, el tribunal electoral de Chihuahua mantiene un rezago en atención a comunidades nativas de la región.El fin de semana, personal de la visitaduría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo dos días de revisiones presenciales del trabajo de los magistrados locales.Junto con la Sala Regional Toluca, el TEE es el segundo órgano jurisdiccional que aplica a este procedimiento.En él se logró en una primera etapa el 84 por ciento de la revisión de los trabajos de los magistrados y se les calificó como que tienen indicadores cumplidos al tener la información visible en el portal en línea y redes sociales, y que tienen claridad y lenguaje incluyente.Sin embargo, falta que por ejemplo, en la emisión de sentencias sobre casos de municipios con población indígena haya traductores que faciliten la entrega de la información, señaló.“Hace falta modificar las reglas para hacer que todas las sentencias sean accesibles, no se pudo hacer en este proceso electoral”, dijo.“Eso implica un gasto más para la contratación de un traductor. Habría que establecer también un mecanismo de notificación, por ejemplo de perifoneo (en zonas de comunidades indígenas”, anotó.

