El thinner calma su hambre

Ciudad Juárez— El thinner se convirtió en el sustituto de alimentos de al menos 50 niños entre 4 y 6 años de edad que no pueden acceder a centros de rehabilitación para tratar sus adicciones, dio a conocer Víctor Esteban Martínez Sánchez, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.“Tenemos detectados menores que se están drogando en las colonias, niños de 4 a 5 años que andan con su ‘garrita’ pero ningún centro de rehabilitación los puede aceptar porque la Ley de Salud marca que sólo de los 12 años en adelante puede recibirse a un menor de edad en rehabilitación y en ese sentido no podemos hacer nada”, explicó.El funcionario precisó que muchos de estos niños viven con sus padres.“¿Qué es lo que pasa? Si el menor está inhalando thinner es porque su padre o su madre o ambos también son adictos y el inhalable lo agarra de su propia casa. Son padres ‘tecatos’ (como popularmente se les identifica) y son los vecinos los que nos hacen estos reportes”, expuso el servidor público.Dijo que muchas veces los niños son abandonados en sus casas por sus padres que se extravían en su adicción y encuentran solamente residuos de la droga que sustituyen como alimento.“Es difícil contactar a los padres y son casos que se canalizan a la subprocuraduría, pero ahí queda, no trasciende, creo que si generamos protocolos de actuación a través de Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para generar más derechos a los niños apoyaría en estos casos, ya que la obligación de la autoridad es velar por el respeto a esos derechos”, planteó.Dijo que desgraciadamente en el entorno de muchas colonias de la ciudad es más fácil conseguir droga que comida y ya con una adicción desarrollada les satisface más consumir thinner o aguarrás.Martínez Sánchez precisó que dos de estos casos fueron detectados en Urbivilla del Cedro, fraccionamiento ubicado al suroriente de la ciudad, donde la Policía Comunitaria intervino directamente.“Los padres eran adictos y sus necesidades alimenticias las suplían con droga, desgraciadamente era más fácil comprar el inhalante que comida”, expuso. Tras la denuncia del Comité de Vecinos que detectó el problema en UrbiVilla se tuvo una intervención de trabajó de seis meses.En el sitio también se detectó que los menores de 12 años jalaban a los niños y les explicamos el daño que les causaban a los pequeños, por lo que se trabajó en promover el deporte, la educación y la disciplina.“Nos apoyamos en diferentes organizaciones de la sociedad civil y se pudo hacer trabajo preventivo integral”, afirmó Martínez Sánchez.• Autoridades ubican al menos a 50 niños entre 4 y 6 años• Urgen a crear leyes y políticas públicas que permitan desintoxicarlos• Son hijos de padres adictos que no les dan ninguna atención• Ley de Salud marca 12 años como edad mínima para recibir tratamiento• A veces sus padres se pierden en su vicio y los abandonan• En muchas colonias es más fácil conseguir droga que comida• Ficosec calcula que hay 20 mil adictos en Ciudad Juárez [email protected] mx

