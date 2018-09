Ciudad Juárez— A poco más de dos meses de que rinda protesta el nuevo Gobierno federal, en Chihuahua todavía no se define cómo van a quedar estructuradas las dependencias de ese orden con la eliminación de las delegaciones y subdelegaciones.El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que desaparecerán las delegaciones y subdelegaciones federales ubicadas en los estados.Sin embargo, aunque el anuncio indica que algunas áreas serán fusionadas y se prevé que el personal operativo y de base se mantenga, todavía no queda claro cuáles dependencias van a ser sujetas a esos cambios.Ayer el diputado federal por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, indicó que la semana pasada comenzaron los primeros análisis, dentro del proceso de entrega recepción en las dependencias de la Federación en toda la entidad.Indicó que la transición está a cargo de las secretarías de estado en coordinación con los delegados estatales, que han tenido los primeros acercamientos en algunas áreas, que tampoco especificó cuáles.Hasta ahora, todavía no se define en qué áreas habrá recortes de personal de confianza y cuáles serán fusionadas o cuáles desaparecerán.Tampoco precisó el monto que se destinará para la transición en Chihuahua.“Las funciones operativas se mantienen al igual que el personal operativo y de base, sólo desaparecen las figuras intermediarias de los delegados. Eso tiene que ser modificado de acuerdo a las leyes orgánicas de las mismas subdelegaciones”, comentó.Dijo que las cuestiones formales como las firmas de documentos con la entrega y recepción de las oficinas se realizarán más adelante.Indicó que al proceso de transición se sumará el excandidato de Morena a la presidencia municipal, Javier González Mocken.El abogado será parte del equipo de “voluntarios” que sin remuneración alguna trabajará con los diez coordinadores regionales que operarán distribuidos en la entidad en la entrega recepción.González Mocken participará en la elaboración de un diagnóstico y de proyectos que tienen que ver con los cambios que se prevén en las delegaciones y subdelegaciones federales, pero no recibirá salario, informó.

