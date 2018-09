Tiene un mes fuga de agua potable

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Emiliano Zapata, al poniente de la ciudad, reportaron una fuga de agua potable que lleva alrededor de un mes en la calle Isla Chimalpa y Francisco Pimentel.De acuerdo con Filemón Soto, el problema ya se ha reportado varias veces, y pese a que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ya acudió en dos ocasiones, la situación aún persiste.“El problema es que es agua potable que a nosotros nos cuesta, y aunque ya han venido para arreglarla ahí está otra vez desperdiciándose”, comentó Soto.La fuga ya había sido reparada pero un automóvil que pasó a exceso de velocidad volvió a causar daños en la tubería, aseguró el vecino.“Trajeron las máquinas, hasta para abrir un hoyo, pero la última vez que vinieron a arreglarla sólo la vieron y se fueron”, agregó Soto.Por su parte, Martha Ávila comentó que ya los vecinos revisaron también la fuga y reportaron que una gran cantidad de agua corre por debajo del pavimento.“Lo triste es que está saliendo agua limpia, y nosotros pagamos hasta lo que no consumimos”, comentó Ávila quien aseguró que un vecino del sector ya ha hecho los reportes a la dependencia, pero aún no logran controlar la fuga.Andrés Pérez comentó que además de que se gasta agua, el lugar es inseguro para transitar porque sólo hay una llanta que avisa a los conductores sobre el hoyanco.“De poco a poquito se desperdicia el agua, ya es casi un mes y no arreglan la fuga, ni tapan el hoyo, que quieren que se haga más grande o necesitan ver que el agua corra más”, manifestó Pérez.“La otra vez vinieron y salía mucha agua, ahora es menos, pero ya cuánta agua potable no se habrá desperdiciado, el arroyito que ve ahí corre hasta la otra cuadra”, agregó Pérez.Se buscó al vecino que ha reportado la fuga de agua en dos ocasiones para que proporcionara el número de reporte ante la JMAS pero no fue posible localizarlo.También se intentó localizar a personal de la dependencia sin éxito.

comentarios

