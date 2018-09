La calle Portal de Copey de la colonia José Sulaimán no aparece en el mapa de Ciudad Juárez; es una zona olvidada donde los servicios públicos son una ilusión para las 20 familias que desde hace dos años y medio fueron desplazadas hacia esa colonia de reciente creación.Tuvieron que dejar el lugar donde vivían antes por la construcción de un pozo de absorción.Ahora, simplemente, no existen en el registro de nomenclaturas, lo que además les impide tener acceso a servicios y ayudas gubernamentales.Fosas sépticas, basura, falta de alumbrado público, sin agua ni drenaje es el escenario en el que viven las familias de esa colonia, quienes han solicitado a diferentes instancias que les proporcionen los servicios básicos.María del Pilar Leos relató que apenas hace una semana que ya tienen luz en el interior de sus hogares, sin embargo, la calle es una “boca de lobo” en las noches, ambiente propicio para que entren a sus viviendas para robarles.“En la calle viven dos adultos mayores, el señor es diabético y la señora sufre de epilepsia; ya se les metieron a robar y cuando le hablamos a la Policía se tardó una hora en llegar, agregó Leos. (Verónica Domínguez)Para los vecinos, la prioridad es que les lleven agua a su calle y que introduzcan el servicio de drenaje.“A veces no tenemos agua ni para bañarnos, ni a los niños que van a la escuela o para lavar los uniformes”, manifestó Leos.“Los baños son humildes, de madera, cómo hacemos uno de material, a veces no tiene uno dinero, cómo mete uno la tubería”, comentó Leos.Para colmo, la falta de nomenclatura ocasiona que cuando ocurre algún incidente, como asaltos o una emergencia médica, la Policía se demora para llegar.Con cubetas y dos tambos de 20 litros Alondra Martínez se abastece de agua que le regala su cuñado que vive en una colonia cercana, pero el agua le dura sólo dos días, así que junto con su esposo debe acarrearla cada vez que se le termina.“Aquí no hay mucha agua, y para irla a acarrear yo me la traigo en botes, me ayudan mi cuñada y mi suegra, y por la caminada mis hijos se han deshidratado”, comentó Martínez.“Cuando vimos que el Gobierno les haría unos cuartos a los de la colonia fuimos, pero como no contamos con drenaje ni la información nos dieron”, comentó la mujer.“Nos mandaron a la Presidencia, a la Junta de Agua, a Asentamientos Humanos y Obras Públicas, juntamos firmas para ver si nos ponían el drenaje y nada”, comentó Alondra.Atrás de los patios de las familias se encuentran fosas en donde desembocan los desechos de los baños, y el olor fétido se percibe desde dos cuadras antes.La falta de servicio sanitario es un foco de infección para estos colonos, porque las personas de otras calles las usan como basurero o les avientan perros muertos.En los patios traseros proliferan los matorrales, las moscas y otros insectos debido a que también hay llantas y muebles cercanos al lugar.Alondra Martínez comentó que ella tiene cuatro hijos y que hay más niños en esa calle, por lo que es un riesgo debido a que no está cercado y temen caer en esos hoyos.Los vecinos son quienes deben realizar los trabajos para desazolvar las fosas de desechos porque cuando llega a su límite el olor es insoportable.