Ciudad Juárez— Jorge Contreras Fornelli, representante del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec-Juárez), dijo que se está trabajando con la Red de Centros de Adiciones y el común denominador de los testimonios que ofrecen los usuarios de drogas menores de edad, es que provienen de hogares desintegrados con muy mala relación con sus papás y mamás.Dijo que en Juárez se estima que hay 20 mil adictos, de los cuales sólo 3 mil se acercan a buscar ayuda. Para el director de Prevención Social, la prevención de las adicciones y su tratamiento, debe ser una de las tareas de la próxima Legislatura, ya que urge generar leyes que realmente velen por el bienestar de los niños.Las adicciones en Juárez están iniciando a muy corta edad y se debe de tener programas de desintoxicación para todas las edades, consideró el funcionario municipal.“¿Qué pasa con estos niños? Nosotros, a través del área de Trabajo Social, no podemos hacer nada. Quién lo va a desintoxicar, quién le va a dar ese seguimiento para que no siga consumiendo esa droga, cuando cumpla los 12 años ya será un niño que consuma otras sustancias que lo estén destruyendo”, planteó.Hace falta que los diputados volteen a darle apoyo a las autoridades y que trabajen muy de cerca con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que no nos esté presionando tanto, dijo Martínez Sánchez.Explicó que recientemente tuvieron un caso en el que un visitador les decía que le dieran apoyo a un niño que se estaba drogando.“Yo le pregunté que a dónde lo llevaba, porque por su edad no lo podía ingresar a un centro de rehabilitación y de hacerlo la propia Comisión investigaría el probable abuso de autoridad, porque si lo internamos violamos los derechos del niño. Entonces lo que necesitamos es la oportunidad de canalizar libremente, como institución a los menores con adicciones aunque no tengan los 12 años”, planteó.

