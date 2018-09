Se pierden 1.3 mdp del robo a camión

Ciudad Juárez— Más de un millón 390 mil pesos en efectivo, producto del robo al camión blindado registrado el pasado lunes, se encuentran extraviados.El dinero fue lanzado a la calle en una maleta durante la persecución que se generó luego de que la Policía Municipal detuvo la camioneta en la que viajaban cuatro personas con el cuerpo del supuesto ladrón del camión de valores, a quien mataron para robarle el botín.Lo anterior se reveló ayer cuando el Ministerio Público de la Fiscalía leyó la versión de los detenidos frente al juez Alberto Ocón Campos durante la audiencia de formulación de cargos, donde se determinó la medida cautelar de prisión preventiva contra los acusados de homicidio y robo agravado.En la lectura de las declaraciones hechas ante el Ministerio Público por los hermanos Daniel y Gustavo A.R., de 19 y 25 años, y el primo de ambos Erick Alonso, de 22, se conocieron los detalles del incidente que ahora los tiene presos en el Cereso Estatal 3 de esta ciudad.Durante la audiencia se ventiló que Daniel estudió la preparatoria con Gustavo Alfredo Rojas Ramírez, de 20 años, quien robó el camión de valores de la empresa Fortec la tarde del pasado lunes cuando estaba estacionado en una tienda de conveniencia en las calles Santiago Troncoso y Durango.El robo lo hizo en complicidad con un custodio de valores que ahora se encuentra prófugo, mismo que dejó a propósito la puerta abierta del camión y la combinación de la caja fuerte lista para abrir.Rojas Ramírez llegó al robo acompañado de su esposa Odalis Berenice L.A., quien esperó en el vehículo mientras él bajo a sustraer el dinero. Odalis ahora es testigo de la Fiscalía para esclarecer el robo y el homicidio de su marido, se explicó.La versión cita que al día siguiente Rojas contactó a su amigo Daniel en su domicilio de la colonia Paseo Jardines del Valle. Ahí le mostró tres maletas repletas de dinero y le dijo “le pegamos como los grandes”. Le mencionó que eran 5 millones de pesos contando los dólares, ya que había revisado las etiquetas de cada bulto.En ese momento Rojas le dio a Daniel 10 mil pesos “para que se alivianara”, pero su amigo contó todo lo que sabía a su hermano, también de nombre Gustavo, y a su primo Erick Alonso al reunirse más tarde en una casa de la colonia Andrés Figueroa.Ahí Gustavo dijo a Daniel: “vamos a tumbarlo” y desechó la propuesta de su hermano menor en el sentido de chantajear al ahora muerto para que les diera más dinero. Los tres estuvieron de acuerdo en asesinarlo para quedarse con todo, según lo que manifestaron ante la autoridad.Luego del acuerdo Gustavo, Daniel y Erick anduvieron buscando en su colonia quien les vendiera una pistola, pero no lo lograron. Entonces fueron a un supermercado a comprar tres cuchillos de cocina.Daniel se puso de acuerdo con Rojas para que lo invitara a tomar. El ladrón del camión blindado, junto con su esposa Odalis Berenice y Daniel fueron a un antro donde pidieron seis cubetas de cerveza. Enseguida llegaron Erick y su primo Gustavo, invitados sólo por el hermano de este último, ya que la pareja de esposos no los conocía.Se dijo que al calor de las copas Rojas les platicó detalles a los dos desconocidos del robo y les preguntó si habían visto las noticias al respecto.Al salir del bar la madrugada del miércoles 19 de septiembre la pareja pidió un Uber, pero los hermanos y el primo se ofrecieron a llevarlos a su casa a bordo de una camioneta van propiedad de sus padres, y en el trayecto ejecutaron su plan.Dos cuadras antes de llegar al domicilio de la pareja, Gustavo sacó el cuchillo y apuñaló en repetidas ocasiones a Rojas mientras que Daniel sujetó del cuello a Odalis y le pidió las llaves de la casa.Los ladrones entraron al domicilio y sustrajeron las tres maletas con los 5 millones de pesos, luego se dieron a la fuga llevándose a Odalis para ir a tirar el cadáver.No habían recorrido mucho cuando a las 3:15 de la madrugada los detuvo la Policía aun con el cuerpo de Gustavo en el interior del vehículo, en la avenida Manuel J. Clouthier y Camino a la Rosita.Erick, quien iba manejando, se bajó a ofrecerles dinero a los agentes argumentando que andaban ebrios, pero uno de los oficiales aluzó el interior de la van y se dio cuenta de que traían un cuerpo y observó algunas manchas de sangre. “Bájense todos”, fue la orden.Gustavo se pasó del asiento del copiloto al volante y emprendió la fuga, dejando en el lugar a Erick, quien fue apresado en el momento y se generó una persecución.Daniel confesó que iba en el asiento de atrás con Odalis y durante la huida arrojó a la calle la maleta más chica con el dinero dentro.Según la Policía, el vehículo en persecución con la patrulla detrás de ellos tomó la Clouthier hacia el poniente y volteó en la avenida De las Torres. Luego se desvió en el Paseo de la Victoria y al llegar a la calle Morelia se dirigió a la Tecnológico, donde el auto subió a un camellón. Ahí fueron alcanzados y esposados los cuatro tripulantes.Daniel declaró que los agentes le preguntaron qué había tirado y al decirles que era dinero lo llevaron con ellos hasta el sitio, pero ya no localizaron la maleta.La Policía reportó que al detener la camioneta encontraron en su interior dos maletas con 3 millones 342 mil 777 pesos, así como 14 mil 428 dólares (266 mil 915 pesos), según el conteo, producto de lo robado al camión blindado.Si la cantidad sustraída fueron 5 millones de pesos, como le dijo Gustavo Alfredo en vida a Daniel, la maleta chica contenía alrededor de un millón 390 mil 308 pesos.El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, declaró la mañana del viernes que la empresa Fortec no había presentado aún el arqueo final del dinero robado al camión blindado, por lo que en la carpeta de investigación no se tenía el monto total.Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo a El Diario que la autoridad ministerial será la responsable de investigar si existe un delito faltante, ya que la corporación que encabeza puso a disposición de Fiscalía las dos maletas con el dinero.*Gustavo Alfredo Rojas Ramírez y su esposa presuntamente roban 5 mdp a camión de valores*Los inculpados deciden asesinar a Rojas para quedarse con el dinero*Los sospechosos y la víctima acuden a un bar, luego asesinan y amagan a su esposa*Asesinan a Rojas, acuden a un domicilio, donde toman el efectivo, pero son sorprendidos cuando iban a tirar el cuerpo*Se desata persecución, donde uno de los sospechosos tira parte del dinero

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.