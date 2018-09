Ciudad Juárez— Autos con “placas rojas” son enviados a los corralones por agentes de Tránsito aun cuando no cometen infracciones previas ni son de modelo 2008 y más recientes, se conoció ayer.Lo anterior en medio de un ordenamiento que confrontó públicamente los criterios del nuevo jefe de Tránsito, Sergio Almaraz Ortiz y del alcalde, Armando Cabada Alvídrez.El primero dijo el pasado viernes que los vehículos con este tipo de identificación serían infraccionados por falta de matrícula únicamente si el conductor cometía alguna infracción previa.El alcalde a su vez informó más tarde que la orden es sancionar administrativamente a los autos nuevos o de lujo que traigan “placas rojas” en el entendido de que estaban abusando del programa que surgió de una iniciativa de vendedores de vehículos.Pero ayer Ángel Martínez, conductor afectado por uno de los decomisos, consideró injusto que no se estén respetando los acuerdos que fueron hechos públicos con anterioridad y que favorecen a las personas que por necesidad circulan como él con estas identificaciones vehiculares.Ángel fue detenido por una unidad de Tránsito al mediodía de ayer sobre la calle Barranco Azul cuando circulaba a bordo de un Mercedes Benz modelo 2004 que porta el engomado rojo 001538.Indicó que no cometió ninguna infracción vial y sólo lo detuvieron por ese motivo; luego el agente le dio la orden de ingresar al corralón o lote fiscal número 3, ubicado sobre la misma calle en que fue detenido.Aceptó estar al tanto de las noticias, y comentó que un día antes las autoridades habían anunciado públicamente que sólo se requisarían autos modelos 2008 hacia arriba, y el suyo es 2004.También dijo haber “escuchado” que se detendrían los vehículos en circulación con esos engomados sólo si se cometía alguna infracción vial, y no fue su caso, comentó.Ante las circunstancias y abordado luego de que su vehículo ingresó al corralón, Ángel expuso que el programa de las placas rojas fue sólo “para sacar dinero”.Agregó que tiene seis meses circulando con ese engomado y nunca lo habían molestado, por lo que ahora estima que fue una medida “electorera” el haberle hecho creer que no tendría problemas para circular.Mencionó que antes de ser detenido por la unidad de Tránsito se dirigía a sacar un sonograma para su esposa y que es el único vehículo con el que cuentan para transportarse.Ayer la Dirección de Transito informó que durante la mañana hasta el mediodía fueron ingresados a los corralones municipales seis autos, incluyendo el antes mencionado.El nuevo director de Tránsito, Sergio Almaraz, informó que en jueves y viernes se aseguraron otros 55 automotores por motivo de las “placas rojas”, los cuales podrán ser recuperados por sus propietarios pagando la sanción por falta de placas y por otros motivos que se acumulen según sea el caso.

