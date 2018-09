Mayoría de perros y gatos mueren atropellados

En lo que va de septiembre al menos 79 cadáveres de perros han sido contabilizados por la volanta especializada de la Dirección de Limpia, informó David Campos, vocero de la dependencia.Atropellados en la vía pública o abandonados en fincas y lotes baldíos, es como la mayoría de estos animales pierden la vida, expuso.Archivos periodísticos indican que hasta el mes de agosto, el reporte oficial registraba mil 167 cadáveres de perros y gatos, una cantidad similar a la del mismo lapso de 2017.Liliana Valles, titular del Departamento de Bienestar Animal del Municipio, expuso que esta situación se debe a la falta de cultura ciudadana para la esterilización de las mascotas, ya que este procedimiento es una medida de prevención para evitar que más perritos terminen en la calle.“Dentro de la educación humanitaria está no permitir que sus mascotas se sigan reproduciendo, eso es lo que a las personas les cuesta mucho trabajo entender; no los esterilizan, se siguen reproduciendo y piensan que a esos perritos los acomodaron en buenas casas cuando no es así”, expuso.Viene de la 1BLa funcionaria resaltó que al regalar un perrito nada garantiza que será esterilizado para tener un control de la población, lo que ocasiona el abandono de muchas mascotas que hay en las calles.Agregó que esa situación motivó una campaña de esterilización masiva que se llevará a cabo próximamente, en convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas.“Será en determinadas zonas, donde ya hemos diagnosticado previamente la sobrepoblación de animales”, dijo y agregó que dichas áreas son el suroriente, sur y norponiente.Valles destacó que para la nueva directora de Ecología, el Centro de Rescate animal será una prioridad y el departamento se encuentra listo para la primera etapa, aunque todavía no hay una fecha de inauguración programada.Actualmente en el albergue provisional tiene 16 perritos mestizos que esperan un hogar y con ello liberar más espacio para aquellos canes que no tienen hogar.“Todos los días llegan porque todos los días hay perritos en situación de calle, desafortunadamente”, expresó la funcionaria.Para solicitar que la volanta especializada recoja los cadáveres de animales, la Dirección de Limpia pone a disposición el teléfono 737 0200, de lunes a viernes y el 070 para fines de semana.

