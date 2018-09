Incumple Transporte meta de ordenar a concesionarios

Ciudad Juárez— A pesar de que uno de los compromisos del Gobierno del Estado fue poner en regla a los transportistas, indicadores públicos refieren que han tenido un desarrollo ineficiente las acciones, programas y proyectos que la Secretaría General de Gobierno ha hecho con dicho fin.El sexto formato del segundo trimestre de 2018, cuya última actualización fue el pasado 30 de junio, expone que los resultados más bajos se han dado en cuanto a “permisos tramitados respecto a los permisos programados” donde únicamente se posee un 27.39 por ciento en el cumplimiento de metas. Asimismo, el porcentaje de unidades inspeccionadas ha sido de tan sólo 28.46 por ciento.Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, mencionó –a dos años del inicio del actual gobierno– que no pueden ofrecer a los ciudadanos “un cambio de negro a blanco”.Dijo: “Son procesos. No podemos cambiar de 0 a 100. Este acercamiento y estas iniciativas apenas las iniciamos recientemente. No quiere decir que las vayamos a terminar en un mes. La idea es que de aquí al término del gobierno tengamos toda la flota de acuerdo con la ley, en cuanto a año, modelo, licencias, permisos y aseguranzas”.En lo concerniente al porcentaje de los servicios autorizados se ha tenido únicamente un adelanto de 46.08 por ciento. A su vez, el porcentaje de servicios de transporte público regulado se encuentra en un porcentaje igual al anterior, mientras que el de rutas diseñadas ha sido de 46.45 por ciento.El funcionario continuó: “Tenemos 50 años en la ilegalidad donde el transporte se usó con fines políticos, principalmente con los gobiernos anteriores para acarrear gente, sin importar las condiciones de las unidades, sin importar la capacidad de los choferes (…) En el transporte urbano sabemos que hay mil 800 concesiones, y alrededor de 660 no sabemos si existen o no existen o dónde están”.A dichos números les sigue el porcentaje de “concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas” donde se ha tenido un desarrollo de 50.69 por ciento. De este modo, en lo concerniente al porcentaje de concesionarios atendidos respecto a los programados, se avanzó en un 64.37 por ciento.Agregó Dena: “Tenemos un plan numérico con un cronograma donde dice qué actividades vamos a desarrollar por giro, desde taxistas, desde ruteras, desde transporte especial. (Indica) Cómo vamos a ir avanzando desde los años y modelos. Son acciones específicas que están concertadas y aceptadas por los propios concesionarios (…) En cada uno de los casos tenemos que hacer el análisis. Hemos encontrado que en unidades 2018 de transporte colectivo han resultado con fallas mecánicas”.Las únicas metas completas hasta el momento, según la información consultada, exponen que las mediciones del porcentaje de instalaciones eficientadas respecto a las instalaciones programadas han sido de un 100%. De igual forma lo fue la medición del mantenimiento de edificios otorgados respecto a los edificios programados.

