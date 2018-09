Ciudad Juárez— Con la llegada del nuevo titular de la Dirección General de Tránsito Municipal, se cambiaron las instrucciones a los agentes de la corporación para la detención de autos “chuecos” y ayer se les retuvo cuando los conductores de estas unidades cometían una infracción, según lo aseguró por la mañana el propio director, Sergio Almaraz Ortiz.Inicialmente se dio a conocer que desde el viernes pasado se ordenó a los oficiales retener los vehículos “chuecos” modelos 2008 y más nuevos por no traer placas oficiales, y principalmente los de lujo.Sin embargo, Almaraz Ortiz declaró ayer que se iba a detener a los conductores de autos de cualquier año, que no traigan placas, pero cuando cometieran alguna infracción vial.“Siempre y cuando cometan una infracción que justifique la intervención de los agentes”, explicó.“Si las personas conducen respetando los señalamientos viales, los límites de velocidad, no habría razón justificada para que se tome un acto de intervención”, afirmó.Dijo que hasta ayer viernes en la mañana iban 55 vehículos detenidos.“Se infraccionará y se intervendrá a aquellos (conductores de) vehículos que cometan una falta vial, la falta de matrículas o las placas rojas en este caso no son elementos perce para que la gente tenga un acto de intervención policial”, puntualizó Almaraz.Sin embargo, por la tarde el alcalde Armando Cabada Alvídrez declaró que la instrucción sigue siendo igual, y los agentes detendrán a los vehículos de lujo, de modelos 2008 para arriba que no traigan placas, y que acumulen tres infracciones o más.“Fue uno de los reclamos que nos hicieron cientos de juarenses, porque no se justifica, porque son vehículos que se pueden importar, y quien tiene el poder adquisitivo para comprar un vehículo de esos, seguramente tiene el poder adquisitivo para poderlo regularizar”, expuso.Expuso que se seguirá tolerando a los autos “chuecos” de modelos 2008 para abajo hasta que se logre un programa de regularización.Acerca de las declaraciones que hizo ayer en la mañana Almaraz, dijo que le iba a aclarar la situación.“Si tiene alguna duda sobre la instrucción que le di, lo vamos a aclarar”, aseguró.Cabada aseguró que el director de Tránsito cumple con todos los requisitos para estar en esa posición.Dijo que hace unos 20 días se le aplicaron nuevos exámenes, esto luego de que en enero del 2017, fue removido como secretario de Seguridad Pública Municipal porque no pasó todos los exámenes de confiabilidad.Igualmente Almaraz aseguró ayer que cumple con todas las reglas del sistema nacional de seguridad pública, así como del sistema estatal para ocupar el cargo.“Tengo la certificación correspondiente al día de hoy”, mencionó.Sergio Almaraz Ortiz tomó protesta el jueves como director general de Tránsito Municipal, en lugar de Verónica Jaramillo Argüelles, quien ocupó ese puesto en la administración municipal anterior. (Araly Castañón / El Diario)

