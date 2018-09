Caso camión blindado: tres ya están en el Cereso tras ganarle la ambición

Ciudad Juárez.- Tres de los cuatro detenidos el miércoles de la presente semana con un cadáver y el dinero del robo al camión blindado, quedaron en prisión preventiva este día durante la celebración de la primer audiencia de formulación de imputación.El juez Alberto Ocón Campos escuchó al ministerio Público acusar de homicidio calificado y robo a Erick Alonso A.R, Gustavo F.R y Daniel A.R, estos dos últimos hermanos y el primero de ellos primo.La mujer apresada junto con ellos a las 3:15 de la madrugada del pasado miércoles, identificada por la Policía como Odalis Berenice L.A, de 17 años, no tiene cargos y ahora es testigo de la Fiscalía para aclarar tanto el robo del camión blindado como el homicidio de su marido.La victima llevaba por nombre, Gustavo Alfredo Rojas Ramírez, de 21 años, y es señalado como autor material del robo millonario al camión de valores, ocurrido la tarde del lunes 17 de septiembre.En la audiencia se conoció que los tres que ahora han quedado presos en el Cereso estatal 3, no tenían registros de haber delinquido anteriormente, pero que la ambición los hizo querer apoderarse del dinero.Erick, de 22 años, está desempleado; Gustavo, de 25 años, es operador de una maquiladora y Daniel, de 19, es ayudante en un taller mecánico.Daniel fue el primero que se enteró de que su amigo, Gustavo Alfredo Rojas, ahora muerto, y con quien estudió la preparatoria, había robado el camión blindado, porque éste le dijo y le dio 10 mil pesos para que “se alivianara”, según expuso el Ministerio Público en la lectura.Daniel les platicó a su hermano y a su primo sobre la existencia del dinero y planearon robarlo matando a Gustavo Alfredo. Odalis Berenice, la esposa de la victima, fue amenazada si no abría la puerta de su domicilio, donde escondían el efectivo.La Policía Municipal los detuvo cuando tomaron las bolsas con el efectivo y llevaban a bordo de una camioneta van -propiedad de la madre de los hermanos- el cadáver del ladrón original del camión blindado, en la calle Clouthier y De la Rosita, donde comenzó una persecución cuando los agentes se percataron de que traían un cuerpo.La Policía Municipal recuperó dos maletas con 3 millones 342 mil pesos y 14 mil 428 dólares. La empresa del camión de valores no ha cuantificado aun el monto total de lo sustraído, según informo el fiscal Jorge Nava.

