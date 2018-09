Ciudad Juárez— “‘Motorcito’ Soto no corre, come kilómetros”, no es una frase simple, es el lema de Andrés Soto, un apasionado de las carreras pedestres que compite descalzo y, en busca de cumplir la meta de llegar a 150 competencias, hoy, a las 7:00 horas, tomará por asalto una vez más las calles de esta ciudad, en la justa organizada por Cementos de Chihuahua y sumará mil 684 kilómetros recorridos en sus piernas, todos ellos, sin tenis.La historia del atleta de 65 años, originario de Calvillo, Aguascalientes, un pueblo mágico en el que se respira el olor a guayaba y es considerado la capital mundial de esta fruta, se remite al invierno del 2013, cuando paso a paso, empezó a ‘comer kilómetros’ sin calzado y tiene un origen de devoción, fe y milagro.Andrés narró que su esposa enfermó, fue operada de la cintura y ya no pudo caminar.Entonces, le pidió a Dios que le concediera correr 20 justas sin zapatos.“Antes de completar las 20 carreras mi esposa ya caminaba”, recordó.Fue precisamente un 12 de diciembre, en el día de la Virgen de Guadalupe y durante la pedestre que lleva su nombre cuando Soto inició este camino.A pesar de las adversas condiciones climatológicas propias de la temporada en esta ciudad y del crudo invierno, el ‘Motorcito’ comenzó a andar y hasta la fecha nada ni nadie lo detiene.“Fue una carrera muy difícil, entre aguanieve y aire, se me congelaron los pies, pero llegué”, mencionó.Cumplida la meta inicial de 20 competencias a pie limpio, afirmó que se fijó llegar a las 50, después a las 70 y en noviembre del año anterior, sumó 100 en la segunda edición de la Carrera de la Liberación Korima Comparte, dijo.Feliz por ello y por las amistades que ha cultivado, las cuales, se muestran sorprendidos por sus logros, Soto, quien vive en esta frontera desde 1967, es orgullosamente un juarense por adopción.“Contento de estar aquí en Juárez, aquí hice mi deporte”, declaró.En las horas previas a su carrera 118 sin tenis, ‘Motorcito’ apodado así luego de su participación en la carrera de la fiesta de las Flores, en El Paso, Texas, donde le ganó a un “gringo muy alto”, brinda consejos con base en su amplia experiencia como tomar grenetina hervida en agua para fortalecer las rodillas y realizar un movimiento especial con la boca y mandíbula para mantener la máquina –el corazón- en óptimas condiciones.Tras 46 años de trayectoria, de 1969 al 2013, Soto quien suma 88 mil 200 kilómetros cubiertos, en entrenamientos y carreras, con tenis, ya tiene a su relevo, su bisnieta de dos años y ocho meses, a quien ya entrena para que corra descalza y siga su ejemplo.“Va a ser mi relevo”, aseguró.

