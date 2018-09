Necesidad arrastra a menores a trabajar

Ciudad Juárez— Como Nahúm Zepagua, un adolescente de 14 años que sostiene a su familia, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene registrados en la ciudad mil 144 niños en condición de calle que ejercen alguna labor para obtener recursos.En el pasado mes de agosto el resumen anual de la dependencia puntualizó que dichos menores tienen entre 0 y 17 años de edad y provienen de al menos 235 colonias, con un mayor registro de estos casos en el suroriente.Los cruceros y debajo de los puentes son los puntos elegidos en los cuales los pequeños desarrollan actividades como malabarismo, limpiar vidrios, músicos o la venta de artículos diversos.La principal razón por la que los niños salen de su hogar para trabajar identificada por el DIF es apoyar en los gastos económicos de su casa, aunque entre los motivos también salió a relucir la falta de empleo, escasez de espacios para que los padres dejen a sus hijos y deserción escolar.Desde abril de 2017 hasta el mismo mes de este año, personal del DIF informó que el promedio de edad en los niños es de 10 años y que un 66 por ciento son varones y el restante 34% son niñas.Pese a este panorama, en la información proporcionada,se destaca que no todos los menores acuden a realizar estas actividades solos, ya que el 81 por ciento (927 niñas, niños y adolescentes) están acompañados por un adulto, contra 217 que sí se encontraron en soledad.Del universo presentado, se expuso que los pequeños de 5 años o menos normalmente llevan compañía y no desempeñan ninguna actividad, en tanto que los menores de 8 años en adelante ya realizan alguna acción que les permita allegarse unos pesosAdemás, el 86 por ciento de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en edad escolar y el 15 por ciento no están incorporados en algún sistema educativo.Aunque en tal análisis no se registran casos como los de la familia Mota, quienes por falta de recurso han tenido que detener los estudios de tres de sus cuatro hijos, dos que deberían estar en la preparatoria y una en la universidad.De ellos únicamente Erick de 11 años puede aspirar a la pasar sus días dentro de un aula de clases en el quinto grado de primaria, pero esto gracias a que su tía pagó la colegiatura de su escuela, ya que estaba por perder el presente ciclo escolar a falta de dinero, y su madre, Licha Mota, explica que incluso hay días en los que no quiere asistir a clases porque les piden aportaciones económicas con las que no cuentan.Hasta hace ocho años, el siete por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años, (que eran 10 mil 787), formaban parte de la población económicamente activa, de acuerdo con datos proporcionados por el departamento de Planeación de la Subsecretaría de Desarrollo Social, basados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.