Ciudad Juárez— El jardín de niños Sagrario González Flores ubicado en Lomas de Poleo ha sido robado en dos ocasiones en los últimos 10 meses, y han intentado hacerlo otras dos veces.El primer robo ocurrió en diciembre de 2017 cuando destruyeron ocho puertas para entrar a los salones de donde sustrajeron televisiones, cámaras fotográficas, equipos de sonido y destruyeron el material de trabajo de los alumnos, comentó Karla García, directora de la escuela.También en el primer robo se llevaron los motores de los aires acondicionados, junto con las tapas, y los padres de familia tuvieron que reponerlos.Debido a esta situación, la directora comentó que en las vacaciones deben quitar los motores de los aires y guardar todo el equipo porque en ese sector los padres de familia no cuentan con los recursos económicos para solventar todos los gastos por los robos.Comentó que sólo tienen luz en los salones, y las lámparas que se encuentran en el patio de la escuela se alimentan de otra fuente que se ubica en el parque cercano, pero de manera constante tiene fallas, y es el momento en el que aprovechan para ingresar a la escuela.También dijo que en las calles División y Zacatecas, lugar donde se ubica el jardín de niños, falta alumbrado porque sólo ha visto que funcionan dos lámparas en ese sector.El reporte se hizo ante las autoridades y también a los padres de familia, quienes fueron los que sustentaron los gastos de reparación, porque no tuvieron dinero para cambiar las puertas, agregó la directora.La responsable de la escuela dijo que sólo logró recuperar una televisión y un equipo de sonido porque el ladrón dejó esos aparatos en el parque y logró correr cuando llegó la Policía.La segunda vez que entraron a robar fue en febrero de este año, y terminaron de destruir todas las puertas que se habían reparado, porque cuentan con puertas de madera y metal.En esa ocasión también se hizo el reporte a los números de emergencia y se puso la denuncia, sin embargo, no lograron recuperar los artículos.A partir de mayo de este año pusieron alarmas con sensor de movimiento, y eso les ayudo para que los vecinos estén alerta y no se culmine el robo.El pasado lunes también ingresaron al plantel, pero gracias a la vigilancia de los vecinos no lograron sustraer nada, sólo dejaron algunas puertas destruidas.García señaló que ya se les pidió a los vecinos que cuando sonará la alarma le notificaran para que ella haga el reporte a las autoridades y para pedir que aumenten los rondines de la Policía en las noches.

