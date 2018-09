El hombre que presuntamente intentó matar a policías municipales en una casa del fraccionamiento Parajes del Valle fue vinculado proceso penal ayer, aunque denunció que los elementos irrumpieron en la vivienda sin orden de cateo y dejó entrever que los preventivos incurrieron en exceso de fuerza al matar a una mujer.El sospechoso Rafael Alberto Abundiz Sifuentes se encuentra grave y permanece internado en el Hospital General debido a que los municipales también le dispararon en el estómago.Los hechos sucedieron el sábado pasado aproximadamente a las 20:30 horas en la casa de la calle Valle de Abdalagis número 1528.De acuerdo con el reporte elaborado por el inspector y comandante operativo Alberto Almengor Morales así como los agentes Juan Carlos Gallegos Contreras, Gerardo Montoro Salazar, Fernando Pulido Félix y Alma Guadalupe Félix Salazar ellos observaron en afuera del domicilio a un hombre que vestía uniforme táctico como de los policías estatales pero sin insignias, dos pierneras y un arma larga.Situación que les llamó la atención, por lo que se acercaron al domicilio pero el hombre se metió a la vivienda y supuestamente a través de las ventanas los municipales vieron que en la casa había otra persona por lo que se identificaron y les pidieron que salieran.Fue el inspector Almengor quien le gritó al civil Abundiz que saliera con las manos a la vista, pero se escuchó una detonación de arma de fuego y al parecer también éste respondió “ni verga”. El mando realizó cuatro disparos con un arma de fuego calibre .223, volvió a pedir al civil que saliera de la casa y al ver que no había una respuesta él y los otros uniformados ingresaron a la propiedad, en la recámara encontraron a Abundiz Sifuentes lesionado y a una mujer sin signos vitales.La mujer, cuya identidad ayer no se dio a conocer, presentaba un disparo en la cabeza.Una perito adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte documentó que en el patio frontal de la casa cuatro casquillos calibre .223 REM; un casquillo más .223 y otro casquillo más.En la recámara de la casa la perito localizó el cadáver de una mujer, armas y equipo táctico.En la primera audiencia instruida en contra de Abundiz Sifuentes, el martes pasado en el Hospital General, él rindió declaración ante la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza, para señalar que él no estaba afuera de la vivienda, que los agentes llegaron a la casa y primero se mostraron amables. Pero después a él se le disparó su arma de forma accidental y ellos respondieron.Abundiz también dijo que él estaba dando seguridad a la mujer asesinada, que conoce sobre el manejo de armas de fuego porque recibió adiestramiento en la Fuerza Aérea Mexicana pero no cuenta con porte.Ayer, en una audiencia realizada en la sexta sala de la “Ciudad Judicial” y sin la presencia de Abundiz porque él sigue internado y se encuentra grave, la resolutora dijo que los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público (MP) son suficientes para esta etapa legal, la vinculación a proceso del detenido.La jueza aprobó tres meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva que impuso en la primera audiencia.

