Ciudad Juárez— Víctimas de la violencia en Cuauhtémoc y otros municipios aledaños se quejaron ante diputados federales de Morena que encabezaron el Foro para la Reconciliación y la Paz el pasado viernes del trato inhumano que reciben de la Fiscalía General del Estado en búsqueda de justicia para sus casos, dijo el diputado federal de ese partido Ulises García Soto.La desaparición forzada es uno de los principales delitos que han marcado a los habitantes de esa comunidad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Cuauhtémoc registra una estadística de 400 víctimas de este delito, la peor cifra del país.En el evento, el segundo de este tipo que se realiza en la entidad, los asistentes señalaron que los agentes del ministerio público les dan un trato inhumano y denunciaron, a la vez, una ausencia total de la aplicación de programas sociales, expuso el legislador.“Es un problema generalizado, viven una situación caótica. Se quejaron de que la Fiscalía les da un trato inhumano, que no levantan denuncias, se quejaron de la indiferencia de los agentes del ministerio público, que son los principales violadores de los derechos humanos y terminan revictimizándolos”, señaló.Añadió que tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace su trabajo en esa área del estado.De acuerdo con archivos periodísticos, esa comunidad asentada en el corazón de la sierra chihuahuense, ha sufrido los embates que provoca el crimen organizado.El índice de homicidios en esa zona, que abarca los municipios de Cuauhtémoc, Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, creció hasta un 50 por ciento en los últimos dos años, de acuerdo con datos oficiales.En el foro, los relatores recibieron quejas de que los grupos delictivos mantienen gran presencia en Bocoyna. Incluso que han acabado con un gran territorio de árboles que talaron con total impunidad, dijo García Soto.“Hay una ausencia total del estado, las carreteras y caminos están en malas condiciones; hay cero programas sociales, una ausencia total e insensibilidad del gobierno”, acusó.Dijo que en el caso de las desapariciones propusieron modificaciones a la Ley General de Víctimas, para que puedan acceder a beneficios que actualmente tienen restringidos, como el acceso a programas de pensión por viudez y orfandad.Aseguró que desde el Congreso de la Unión legislarán tratando de tomar en cuenta todas esas observaciones. “Hay casos muy puntuales en los que nos comprometemos a turnarlos a comisiones y estar empujándolos”, afirmó.Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, señaló que hubo diferentes posiciones en torno a la amnistía que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.“El problema de los desaparecidos es muy grande en esa región, las víctimas se expresan que no quieren vivir con esa angustia de no saber si su familiar vive o ya murió, que nos digan en dónde están “vivo o muerto.“AMLO ha dicho perdón sí, olvido no; pero otros dijeron en el foro ni perdón ni olvido”, manifestó.Dijo que de ahí se van a tomar planteamientos que van a ser parte de la estrategia de seguridad que se va a implementar en el país conforme el plan nacional de seguridad.El foro abordó las problemáticas en cuatro diferentes mesas: Víctimas de la violencia; Dinámicas de inseguridad, narcotráfico y justicia; Derechos Humanos y grupos vulnerables y Construcción de Paz.

