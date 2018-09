Rebasan peticiones programa social

Ciudad Juárez— El proyecto “Mi Colonia con Valor” que organizó la Subsecretaría de Desarrollo Social se vio superado por el número de asistentes que buscaban uno de los apoyos que diversas subsecretarías del Estado ofrecieron la mañana de ayer en la escuela primaria México 68 ubicada en la colonia del mismo nombre.Rogelio Loya, titular de programas sociales de la referida subsecretaría, dijo que se esperaba una afluencia de mil 500 personas pero ésta fue mayor a las 2 mil 500. Por lo anterior, algunos de los habitantes de dicha colonia que se dieron cita no se vieron beneficiados a pesar de haber hecho dos horas y media de fila.En el módulo del Registro Civil fue notable un desabasto proporcional a la cantidad de gente, ya que se brindó “un total de 300 actas gratuitas divididas en nacimiento, defunción y matrimonio”, dio a conocer la oficial de registro Margarita Guardado.“Llevamos en la fila desde las 9 de la mañana y ya son las 11:30. Son ya dos horas y media, y nos están diciendo que ya no hay. Necesitamos las actas de nacimiento para la prepa de mi hijo, y para mi esposo que se la pidieron en un trámite (anterior al evento) y ya no se la regresaron”, mencionó la señora Guadalupe.“Yo necesitaba el acta para un trámite en el Seguro pero me dicen que ya no hay. Deberían haber traído más. Yo llevo poco en la fila. Las personas de enfrente duraron más, imagínese”, comentó la señora Berenice.En el evento se dieron cita –a pesar de haber sido su día de descanso– distintos funcionarios titulares de varias dependencias que tuvieron un módulo de atención para la ciudadanía: Ramón Galindo (Desarrollo Social); Fidel Urrutia (Desarrollo Rural); Margarita Ortega (Servicio Nacional de Empleo); Ricardo Cordero (Licencias); Bulmaro Márquez (Protección Civil del Estado).“La verdad es que esto nos ha superado. No habíamos tenido una respuesta tan grande como en esta ocasión. Hemos repartido árboles, estamos vacunando mascotas, estamos atendiendo en los servicios de salud a los adultos mayores, regalando lentes y muchas cosas”, dijo Galindo.En cuanto al plan de atención para la ciudadanía que no alcanzó beneficiarse refirió: “Cuando a alguna dependencia se le agotan digamos los árboles, o los lentes o las despensas les damos un vale para que pasen a recoger lo que corresponda. Cuando algo se atora, les damos una cita para que lo vaya a arreglar a las oficinas”.A su vez Urrutia, de Desarrollo Rural, dijo que se estuvo haciendo entrega de árboles de cinco variedades: “Trajimos fresno, pino ciprés, pino afgano, olmo y rosa laurel. Trajimos aproximadamente 350 arbolitos y se acabaron inmediatamente (…) Quienes no alcanzaron arbolito pueden acercarse a los facilitadores de Desarrollo Social y hacer la petición, y nosotros los surtimos. Así les estamos haciendo en todas las colonias”.