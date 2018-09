Acusan a 'cobracuotas' de exigir 400 mp

Ciudad Juárez— Dos hombres que presuntamente exigieron 400 mil pesos de “cuota” a un empresario, fueron puestos a disposición de un Tribunal de Control acusados del delito de extorsión con penalidad agravada.El lunes pasado los ahora detenidos Ricardo Lozano Barrera y Jordi Ávalos Contreras al parecer cobraron 20 mil pesos y minutos después fueron arrestados por ministeriales.La tarde del jueves pasado al solicitar que se declarara de legal la detención de ambos hombres, un agente del Ministerio Público (MP) le expuso al resolutor que los días 11, 12, 14 y 17 de septiembre de este año la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva judicial— estuvo recibiendo llamadas extorsivas a su celular.Al afectado le dijeron que sabían que él es dueño de dos taquerías y que lo tenían ubicado a él, a su familia y su casa y para no causarle un daño le exigían que pagar 400 mil pesos.El fiscal también explicó que el 17 de septiembre se acordó que la víctima iba a entregar 20 mil pesos en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de la avenida Óscar Flores Sánchez y bulevar Zaragoza, por lo que agentes de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación implementaron un operativo.Los ministeriales también llegaron a Walmart Gran Patio y observaron que a las 19:28 horas Jordi Ávalos Contreras arribó al lugar y recibió un sobre conteniendo el dinero, de manos de la víctima. Luego lo vieron retirarse de ese inmueble y llegar a una sucursal de Soriana —ubicada frente al otro centro comercial— donde se reunió con Ricardo Lozano Barrera y le entregó el sobre, dijo el fiscal para luego precisar que ambos hombres tenían planeado repartirse el dinero.Los abogados defensores dijeron no tener argumentos a favor de sus representados y el juez declaró legal la detención y les impuso un año de prisión preventiva para garantizar su presencia a juicio.Al iniciar la audiencia Lozano Barrera y Ávalos Contreras denunciaron que fueron torturados —los golpearon y simularon asfixiarlos— por los ministeriales para sacarles información. Por lo que el juez activó el Protocolo de Estambul, una herramienta que se usa para determinar si una persona es objeto de tratos crueles e inhumanos.El parte informativo respecto al arresto de los sospechosos fue firmado por los agentes ministeriales Juan Francisco Gaspar Ibarra, Diana Nayeli Barrios Martínez y Jesús Alfonso Armendáriz.La vinculación o no a proceso se llevará a cabo el próximo martes a las 11:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.