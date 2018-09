Claman por ayuda tras inundarse su casa

Ciudad Juárez— Para la familia González, la lluvia representa, año con año, inundaciones que superan los treinta centímetros, pero al interior de su hogar, marcado con el número 4484 entre las calles Tixtla y Copala en la colonia Nueva Galeana.Luego de las precipitaciones pluviales del pasado jueves, tuvieron que sacar hasta su colchón al sol para que se secara. Lo anterior se suscitó apenas unos días después de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) reparara una fuga de agua de drenaje que dejó inundadas varias casas en dicha colonia.Lidio González, quien se desempeña como obrero en una empresa maquiladora de la ciudad, refirió que lo único que lograron salvar fue el refrigerador. Lo anterior, mientras se encontraba arreglando con una pala el piso de arena, ahora de lodo, de su patio frontal.“Se nos mete el agua, se nos metió para los cuartos, para el baño. Toda el agua que viene cerro abajo viene a pegar aquí. Sacamos a dizque secar la única lavadora que nos quedó más o menos buena. Ahorita no estamos lavando, ahí tenemos la ropa acumulada”, dijo.“Ya hablamos a la Junta de Agua, y nos dicen que van a venir, y que van a venir, y nada. Cada año nos inundamos y nada más no nos resuelven. Le pido a la JMAS que se den vueltas aquí a checar las alcantarillas, a checar cómo anda la gente”, agregó.“Sólo tenemos un auto. Vivo con mi hermana María González. Ella se va a trabajar también a la maquila y cuando se va pues se lo lleva. Una vez que llega del trabajo, yo me lo llevo, y pues ¿así cuándo? No podemos hacer ahorita ningún movimiento como quien dice”, señaló.Continuó: “Aún no sabemos ni cómo le vamos a hacer para comprar nuevas cosas. Todavía no podemos hacer soluciones ahorita (…) Aquí se acumula toda la basura, todo lo que baja de allá arriba del cerro, y luego unos vecinos taparon el paso del agua y ahora se nos mete toda”.Por lo ya señalado, la familia González solicitó a la ciudadanía su apoyo con donaciones. Urgen camas, buró y lavadora. Quienes gusten ayudar pueden comunicarse al número 656-770-64-13 con María González. (Alejandro Vargas)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.