Ebrios buscan con trampa reponer licencia

Ciudad Juárez— Alejandro V.R. acudió a tramitar una licencia de conducir a las oficinas de Gobierno, en la creencia de que nadie iba a saber que el 18 de julio de 2014 su permiso quedó en manos de agentes de Tránsito en la ciudad de Chihuahua, cuando fue detenido en primer grado de ebriedad.Ahora pretendía obtener un nuevo documento.Aunque no es una constante, algunos de los 55 conductores ebrios reincidentes que tiene registrados el Cerecito desde su fundación, según la cifra oficial, acuden a sacar una licencia de manejo nueva, pero el sistema de datos tiene detectado que el documento cuenta con “retención alcohólica”, dijo el jefe de Licencias, Ricardo Cordero Ramírez.La Dirección de Tránsito Municipal dio a conocer que desde octubre del 2016 han quedado detenidos en el Cerecito 3 mil 904 personas que han sido sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad.Según la dependencia se ha establecido que 55 de ellas son reincidentes, lo que equivale aproximadamente al 1.4 por ciento, dijo Alexandra Solís, vocera de la dependencia.“Cuando una persona detenida es reincidente no sólo recibe el curso de concientización para conductores de alto riesgo (que reciben todos los detenidos) sino que además es canalizada para dar un seguimiento personalizado y medir su codependencia al alcohol, y ser atendido en conjunto entre las organizaciones públicas y de la sociedad civil que trabajan en coordinación con el Cerecito”, dijo Alexandra Solís, vocera de la dependencia.De acuerdo con los lineamientos establecidos, los conductores de alto riesgo tienen que pasar por estos programas a efecto de que les sea regresada su licencia de manejo, la cual se asegura por los oficiales de Tránsito al momento de la intervención.Pero en el departamento de Licencias del Gobierno estatal algunos de los guiadores han querido pasar por alto esas obligaciones y obtener un nuevo documento.Ricardo Cordero, jefe de esa oficina, dijo que no es muy frecuente lo anterior, pero sí se han detectado casos como el que intentó Alejandro V.R. el viernes pasado.No obstante –dijo– el sistema interno detecta que existe ya una licencia detenida con la restricción hacia las personas que han sido detectadas conduciendo ebrias.Explicó que no es que la licencia haya sido cancelada, sino que el interesado está obligado a cumplir con las disposiciones que aplica la dirección de Tránsito para concientizar a las personas y que no vuelvan a reincidir en estas conductas.Dijo que muchos conductores tienen la creencia de que la licencia les pertenece, pero este documento es propiedad del Gobierno del Estado, indicó Cordero.

