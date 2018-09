Ciudad Juárez— En conmemoración a 25 años de esfuerzo por engrandecer el amor a la nación, ayer el Comité Pro Símbolos Patrios llevó a cabo un izamiento de bandera junto al Ejército Mexicano, evento en el que también fue inaugurada la plaza “Donde Nace la Patria”.Gustavo Alfonso García, presidente de la organización, dio a conocer que desde septiembre del 2010 ha solicitado apoyo al Ejército para llevar a cabo el acto cívico en su hogar, pero narra que este interés surgió en su “patria chica” Zacatecas, al ser abanderado de la escolta.“Yo nomás izaba mi bandera así, sin protocolo, en cada fecha cívica; la izaba a las 8:00 de la mañana y la arriaba a las 6:00 de la tarde, porque tampoco se puede estar a la intemperie porque puede sufrir daños”, dijo.Expresa que sentir este respeto y conocer los lábaros patrios indica un sentido de pertenencia a la nación, pero que aún hay mucho trabajo por hacer para quitar la imagen negativa de la ciudad y enseñar a los más pequeños que al menos cada lunes primero de mes, debe hacerse este protocolo para inculcar el amor al país.“Yo los invito a que enaltezcan el nombre de México a través de los símbolos patrios. Nuestro país tiene historia y no debemos agachar la cabeza, somos indomables en nuestro corazón, somos de la dinastía de bronce que nos doblamos pero nunca nos quebramos, porque estamos siempre al pie del cañón”, expresó.Aunque ayer todo fue celebración, García narró que ha tenido varios tropiezos al acudir a varias instancias gubernamentales en las que no se le da importancia a los símbolos patrios, pero sus grandes aliados han sido el Ejército y las escuelas del sector.“Los diferentes generales de la Guarnición Militar me han dicho que soy el primer mexicano en que ellos acuden a realizar el protocolo se izamiento a la bandera, se puede decir ¿qué de raro tiene? Lo raro es que se venga a una casa particular”, explicó.Durante el evento la escolta y banda de guerra del Noveno Regimiento de la Caballería Motorizada, izaron la bandera y cantaron el Himno Nacional, en tanto que el juramento quedó a cargo de Regina, nieta de García que, a sus cuatro años, lo dirigió para cinco grupos de preescolar y primaria que acudieron.“Nunca había conocido una persona tan leal a nuestra bandera y símbolos patrios, que no fuera de la institución armada, él es un claro ejemplo de que no es necesario ser militar para llevar en nosotros mismos el valor del patriotismo, el respeto y el amor a México”, dijo en su intervención, César Bernabé López, subteniente de la Caballería Motorizada.“Cuando voy a la guarnición me dicen ‘ahí viene el patriota de todos los días’ porque muchos nomás son patriotas el 16 (de Septiembre) pero no, hay que decir viva México con la convicción de que cada día lo puedes sentir en tu corazón”, concluyó Gustavo García.Al terminar el acto cívico se develó una placa rememorativa al vigésimo quinto aniversario del comité, que asegura tener por misión enaltecer el nombre de nuestro país y demostrar que la patria inicia desde casa.

