Protestan con un meme por inacción en caso Paso a Desnivel

Las recientes lluvias en a ciudad provocaron una serie de reclamos de vecinos de zonas inundables, las cuales no han sido atendidas por las autoridades.Uno de los lugares más afectados tras las tormentas de cada año en esta frontera es el Paso a Desnivel, localizado en la avenida Insurgentes.Usuarios de las redes sociales compartieron un meme con el que evidenciaron que las inundaciones son un pendiente no resuelto desde hace varias decenas de años.En la imagen se aprecia en primer plano a tres mujeres, una niña y un niño, y al fondo un automóvil varado en medio de la inundación.Aparentemente se trata de finales de 1960.Información periodística señala que en la administración municipal 2013-2016, el exalcalde suplente Javier González señaló en julio de 2016 que ya se llevaban a cabo reuniones con personal de Ferromex para tratar el proyecto del paso a desnivel de la avenida Insurgentes.Juan Castillo Romo, subdirector de proyectos de Ferromex, fue uno de los representantes que visitó la ciudad para atender la reunión además de participar en la inauguración del paso peatonal subterráneo de la avenida 16 de Septiembre.El directivo informó junto al alcalde que que ese tramo de la avenida Insurgentes no requería de una simple bomba para evitar la inundación pues trataba de corriente muy fuerte de agua que viene desde la 5 de febrero y llega a concentrar en el paso a desnivel."Hay que desviar la fuente que viene de agua de arriba a abajo y encontrar vaso de captación que permita que el desfogue del agua sea de manera muy pronta, esto con tornillo especial que proponen en el proyecto", explicó González Mocken.El problema de las inundaciones en esa parte de la ciudad, lleva alrededor de 35 años.En junio de 2016, un mes antes, se había informado que se invertirían 20 millones de pesos.El entonces alcalde Javier González Mocken, informó después de un viaje a México consiguió la validación del proyecto que presentó ante Conagua para reconstruir el paso a desnivel de la avenida Insurgentes y resolver el problema de inundación."Van a comprar tornillo especial que van a adquirir en Estados Unidos para que desahogue toda el agua que llega. Incluye el proyecto también de la construcción de vasos de captación", dijo González Mocken.También en las pasadas administraciones municipales se había prometido que se resolvería ese problema.

