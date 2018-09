Urgen a retomar 'Lonchera Saludable'

Ciudad Juárez— Los planteles educativos de nivel básico deben regresar al plan de “Lonchera Saludable” y evitar la venta de comida chatarra dentro de las escuelas, urgió la nutrióloga Sanjuana Anette Frayre, del Instituto Mexicano del Seguro Social.La especialista dijo que un alto porcentaje de sus pacientes son alumnos de preescolar, primaria y secundaria que ya padecen sobrepeso.“Tenemos problemas como la obesidad, es el primer impacto que padecen los niños que consumen productos chatarra que se comercializan en las escuelas del nivel básico”, explicó.“En las escuelas no se ha aplicado completamente el programa de ‘Lonchera Saludable’ que en años anteriores tuvo mucho auge”, dijo.En la mayoría de los planteles el ingreso de las tiendas o cooperativas está destinado para la dirección escolar o la arrendan como negocio, por eso no se ha llevado a cabo al cien por ciento el programa porque al final es negocio.“La educación empieza desde la casa. Ahora los padres le dan dinero a sus hijos para comprar en la tienda escolar porque no tienen tiempo para hacer una lonchera saludable”, expuso.Las tienditas comercializan frituras, refrescos, burritos y dulces. No tienen fruta o verduras como pepino o jícama, tienen cosas rápidas como dulces, papas, churritos, describió la nutrióloga.Explicó que un alto porcentaje de la población estudiantil no desayuna en casa por la falta de organización e indisciplina de los padres.“El niño muchas veces no desayuna en casa porque los padres no los despiertan temprano y lo único esos niños van a comer son esos productor altos en sal, en azúcar, en grasa y en harinas”, planteó.Mencionó que la mayoría de las marcas de jugos o bebidas preparadas contienen 12 cucharadas de azúcar.La nutrióloga dijo que los padres de familia deben asumir una mayor responsabilidad en la alimentación de sus hijos. Es importante que se levanten con buen tiempo y despierten a los niños para asearse y darles desayuno.“Recordemos que el desayuno es el principal alimento del día, es el que nos va dar la energía necesaria para aprender, para estar despiertos”, dijo la especialista.Respecto al contenido de una lonchera saludable, recomendó pequeñas porciones de alimento nutritivo.• Medio sándwich de jamón de pavo, una rebanada de queso, lechugay tomate• Agua natural• Pasas o una cucharada de crema de cacahuate

